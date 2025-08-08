　
災後重建條例院會逕付二讀！　12日邀卓榮泰赴立院報告

▲▼行政院長卓榮泰今（3日）視導「0728豪雨中央災害應變中心」。（圖／行政院提供）

▲立法院12日邀請行政院長卓榮泰進行專報。（圖／行政院提供）

記者崔至雲／台北報導

行政院院會7日通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例草案」，院長卓榮泰拍板特別預算編列560億元救災，協助受災縣市善後重建。立法院會今（8日）協商時，將政院及各黨提出條例草案逕付二讀。並邀請行政院長卓榮泰12日針對「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」提出專案報告並備質詢。

根據「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，主管機關為行政院公共工程委員會，將爭取編列特別預算新臺幣560億元，以分期編列特別預算之方式支應，分別由農業部、經濟部、內政部、教育部、交通部、環境部、文化部、國家通訊傳播委員會及原住民族委員會及地方政府負責執行。

條例明定災區復原重建項目共計9大項，包含「農業設施」、「電力系統」、「電信系統及有線廣播電視系統」、「自來水、瓦斯及燃氣設施」、「家園及公共設施」、「水利設施」、「道路及交通」、「環境衛生復原」、「社會復原及產業促進」。條例自公布日施行，施行期間自生效日至116年12月31日。本條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。

朝野近日皆關心災後重建進度，今日院會時，立法院長韓國瑜召集黨團協商，最終達成共識3點。包括一、各黨團同意行政院函請審議之「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」，以及台灣民眾黨團擬具「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」，增列納入第24次會議報告事項逕付二讀，並由院長召集協商。

另外在11日前，只要有委員、黨團提出之特別條例草案，均併案協商。據了解，目前已有政院版、國民黨團、民眾黨團、綠委陳亭妃、林俊憲提出共5個版本待協商。

協商也提到，各黨團同意12日邀請行政院院長率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例草案」專案報告並備質詢，質詢人數由國民黨團推派10人、民進黨團推派10人、民眾黨黨團推派2人，每位委員詢答時間15分鐘，質詢順序依例處辦理。名單請於8月11日(星期一)中午12時交議事處彙整。
 

丹娜絲颱風與0728豪雨在中南部地區造成嚴重災損，為加速推動災區各項復原重建工作，行政院會昨院會通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案。針對適用範圍部分，行政院發言人李慧芝今（8日）說明，草案僅是舉例說明本次受災嚴重的中、西部縣市，卓院長也裁示按此原則，請主管機關工程會依實際認定，將相關災區納入並依法辦理。

