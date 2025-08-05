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綠撤案遭疑讓卓揆躲好躲滿　郭國文曝真相打臉白營：不做功課很丟臉

▲民進黨立委郭國文出席反中國啤酒爆量傾銷記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委郭國文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

丹娜絲颱風及豪雨重創中南部，政院本週院會將通過特別條例，不過，今（5日）立法院程序委員會時，民進黨立委郭國文、林俊憲等本提案邀行政院長卓榮泰赴立院針對災情進行專案報告，但卻臨時撤案，讓藍白委員一陣錯愕驚呼，民眾黨團主任陳智菡更諷刺賴政府不敢面對，要卓榮泰躲好躲滿。對此，郭國文打臉曝真相，行政院提特別預算時，卓榮泰就必須到立法院備詢，撤案是讓同樣主題不用備詢2次，「立法院的基本運作，民眾黨團主任不做功課，還自以為撿到槍，老實說，很丟臉。」

受丹娜絲颱風、西南氣流影響，中南部地區連日豪雨成災，行政院將在本週院會通過特別條例，適用範圍將一併納入丹娜絲颱風、0728豪雨災害。今立法院程序委員會時，民進黨立委郭國文、林俊憲等19人本提案邀行政院長卓榮泰赴立院就「加速推動丹娜絲颱風及0708豪雨災區復原重建工作」進行專案報告並備質詢，但卻臨時撤案，讓藍白委員一陣錯愕驚呼，王鴻薇還「蛤」了一聲，納悶「怎麼會這樣」。

民眾黨團主任陳智菡研判，有3種可能。第一，丹娜絲颱風及豪雨後，重建速度緩慢、中央地方協調失靈，卓榮泰報告會很難看，行政院拜託同黨立委撤案；第二，美國對台關稅20%，不是暫定而是「已定」，賴政府不敢面對，要卓榮泰院長躲好躲滿；第三，以上皆是。

對此，郭國文在臉書發文回應，號稱最關心「災後重建特別條例」的民眾黨，竟然不知道行政院這週就會提出，接著提特別預算時，卓榮泰就要來做備詢了。

郭國文痛批，今天民眾黨又來混淆視聽，質疑他為什麼提出卓榮泰來立法院備詢災後重建的案子，最後要撤案。很簡單，因為行政院這週就要提出特別條例了，等特別條例通過後，行政院提特別預算時，卓榮泰就必須到立法院備詢，所以他撤案，讓同樣的主題不用備詢2次。

郭國文也諷刺，立法院的基本運作，民眾黨團主任不做功課，還自以為撿到槍，老實說，很丟臉。

 
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