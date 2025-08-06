黃國昌反擊爆料「比亞迪宴會牽線人」　三立主管遭停職

▲立院總務處長廖炯志表示，是三立主管邀約他去宴會，當時不知道車商會在場。（圖／翻攝自比亞迪）



記者鄒鎮宇／綜合報導

有媒體報導，中國電動車龍頭比亞迪7月底時透過代理商太古汽車夜宴立院高層，出席成員包括正副院長韓國瑜、江啟臣辦公室幕僚及立院總務處長廖炯志。民眾黨團總召黃國昌表示，《三立新聞》藉此攻擊民眾黨，最後還被發現是三立的陳姓主管邀約此飯局。對此，《三立新聞》表示，已將陳姓主管停職並進行調查。

黃國昌6日表示，比亞迪未跟民眾黨任何委員接觸，因此他們對於此事一無所知。然而，三立的政論節目從頭到尾在說民眾黨，讓他無奈地說，「我有時候已經搞不清楚三立在製作政論節目時，有沒有基本邏輯」。

黃國昌直接爆料，三立在追這整件事情的時候，點名毫無關係的民眾黨罵，但三立的高階主管卻在這場聚會中。因為他詢問立法院總務處長廖炯志是誰約吃飯的，對方則回「根本不知道有太古汽車集團的，約吃飯的就是這位三立的陳姓主管。」

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



黃國昌說，廖炯志的回覆讓他發現「水非常的深」，三立的主管找總務處長去吃飯，吃完了以後可能有設計好的狗仔拍攝，最後被三立的政論節目口誅筆伐、大肆批評跟整件事情毫無關係的民眾黨，「現在這個是在演哪齣啊？有點搞不清楚了」，強調會徹查到底。

針對黃國昌的說法，《三立新聞》表示，已暫停陳姓主管職務並進行調查。同時，陳姓主管表示，當天受邀參加，同時協助邀請政界友人與會，沒有設局一事，也會針對此案自請處分。

《三立新聞》表示，報導是同業揭露，因此外界質疑設局實屬荒謬，也不符合媒體作業的常理。《三立》強調，政論節目本就針對時事採訪及討論，政論節目的製作依循新聞倫理自主進行，不受外力影響。