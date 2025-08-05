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比亞迪想來台　財經網美舉以色列BB Call炸真主黨：台人不知危險

▲▼「Emmy追劇時間」財經網美胡采蘋。（圖／翻攝Emmy追劇時間臉書）

▲財經網美胡采蘋。（圖／翻攝Emmy追劇時間臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中國電動車龍頭比亞迪透過代理商太古汽車，在7月28日夜宴立院高層，包含立法院正副院長韓國瑜、江啟臣辦公室幕僚及立院總務處長廖炯志等人，引發討論。對此，財經網美胡采蘋表示，「為什麼台灣人就不知道中國廠商的電動車和掃地機器人都是有危險的」。

胡采蘋5日在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，她早上看到比亞迪宴請立院正副院長，要闖關台灣的消息，「真的整顆心都涼了」。

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她舉例，以色列2024年9月17日使用呼叫器（BB Call）、對講機攻擊黎巴嫩和敘利亞境內真主黨武裝份子，引爆後造成37人死亡及數千人受傷的事件，「為什麼台灣人就不知道中國廠商的電動車和掃地機器人都是有危險的」。

▲▼ 類似發生爆炸的黎巴嫩真主黨呼叫器（俗稱BB Call）。（圖／達志影像／newscom）

▲▼黎巴嫩真主黨有大量呼叫器被以色列引爆。（圖／達志影像／newscom）

▲▼黎巴嫩真主黨有大量呼叫器在9月17日發生爆炸。（圖／翻攝自X）

胡采蘋說，她們每次做中國電動車、路由器TPLink的風險，就會被「大量網軍」各種謾罵、檢舉、流量攻擊，導致影片被限流，「說我們什麼都不懂、都在危言聳聽」。

胡采蘋表示，經濟部今天可以全力阻擋，但是也許只能擋到2028了，難以相信立院龍頭都跟人家吃飯，將來如果再度政黨輪替，以後要怎麼辦，「或許只有付出慘痛的代價，台灣人才會知道這世界上真的有壞人，而且壞人真的都不會告訴你他是壞人」。

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