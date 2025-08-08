台積電有內鬼！要把公務iPhone「改回小紅機？」　網搖頭曝關鍵

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

台積電抓到內鬼洩密，9名工程師涉嫌技術外洩，其中3名工程師也被法院裁定羈押禁見。對於台積電內鬼翻拍機密，就有網友想知道，是不是應該讓員工用回以前那種「小紅機」？貼文曝光後，引起網友熱烈討論。

有網友在PTT的Tech_Job板上，以「台積是不是該改回智障機」為標題發文，提到台積電基於人道考量，之前有讓員工使用iPhone來當公務機，但這也讓資安有了一定程度的漏洞，為了防範未然，台積電是不是要趕快再改回以前的「小紅機」？

貼文曝光後，有網友表示，「而且要取消遠端，避免任何洩密可能，有事被call就回公司處理」、「遠端個屁，跟設備一樣回公司處理」、「遠端能夠存取高級機密，這洞很大吧」、「這次是遠端，沒救，只能不給遠端辦公」、「該取消遠端了吧」、「真的不能遠端，太難防」、「跟手機無關吧，而且手機還可以定位，這次是遠端出事」。

也有網友回應，「台積電一直是有兩支手機，要查才知道是怎麼把資料帶出公司，公司發的手機你做什麼都有監控」、「這次事件大概把一堆福利都收走了」、「以後大家不用想上網了啦」、「在公司外面拍的，管你什麼機」。

本站曾報導「獨／台積電公務電話只給『老人機』內幕曝光 今年終於有iPhone」，為了防止機密文件或技術資訊外洩，以前的工程師只能使用桌機；到了2010年，才配發支援通話與簡訊的小紅機；2015年短暫改用Windows手機，但功能受限；2022年改為Android系統T Phone，但無法拍照及儲存圖片；今年則陸續配發iPhone 15，可使用社群平台。不過，公務機無法撥打對外電話，除非有與外包廠商或客戶聯繫的業務需求，才有開放外線撥打功能。