發錢了！OpenAI砸重金「員工每人爽領4470萬元」　防堵人才被挖角

▲OpenAI執行長奧特曼將向每位員工發放150萬美元當作獎金。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國人工智慧新創公司OpenAI在GPT-5正式發表前夕，豪邁宣布將發放每人150萬美元（約新台幣4470萬元）獎金，對象涵蓋所有員工，預估總支出超過15億美元。此舉被外媒形容為「AI人才戰爭中的震撼彈」，目的在防堵Meta等對手持續挖角技術菁英。

根據WinBuzzer等外媒報導，OpenAI此次獎金計畫涵蓋約1000名研究與工程人員，發放期為兩年，即使是剛入職的新員工也能全額領取。這筆鉅額獎金未透過新聞稿公布，而是由創投公司Hyperbolic共同創辦人Yuchen Jin在社群平台曝光，並引發科技圈關注。

OpenAI之所以大手筆祭出留才獎金，關鍵在於Meta近來對AI人才展開「獵人式」挖角行動。據悉，Meta執行長祖克柏親自領軍，祭出年薪超過2000萬美元、簽約金甚至達1億美元的高價待遇，吸引多位OpenAI及競爭對手的核心研究員跳槽，並組成全新團隊「Meta Superintelligence Labs」。

OpenAI內部早已意識到威脅迫在眉睫。研究長Mark Chen在內部備忘錄中直言，Meta一週內挖走至少8名OpenAI員工，「就像有人闖進我們家偷東西一樣令人憤怒」。因此，OpenAI不僅提前提高股票報酬至44億美元，這次更祭出現金獎金作為反制。

OpenAI得以支應天價獎金，與其近年爆炸性成長有關。公司目前每週用戶已突破7億人，年經常性收入達130億美元，且正籌備新的股票出售計畫，市值可能攀升至5000億美元。外界普遍認為，當人工智慧朝「通用型AI」邁進時，核心人才的價值將比C級主管或明星運動員更高。

除了OpenAI與Meta，其他科技巨頭也紛紛加入軍備競賽。Google旗下DeepMind開出年薪2000萬美元的配股方案；微軟則延攬多位DeepMind工程師，提供超高薪資與創業式自由；連一向強調企業文化的蘋果也失去多名基礎模型工程師。另一方面，初創公司如SSI與Eleven Labs，也不惜砸下千萬美元留才。

然而，金錢並非唯一籌碼。Anthropic執行長Dario Amodei就拒絕加入高薪競標，強調「使命感才是留住人才的關鍵」，該公司團隊穩定成長，流失率低於OpenAI與Meta。

儘管外界質疑高薪模式恐導致財務風險與內部薪資失衡，但OpenAI高層表示，沒有人僅因金錢選擇離職。創辦人山姆・奧特曼（Sam Altman）也抨擊Meta的策略「缺乏長遠文化建設」，強調OpenAI仍以使命與文化為核心吸引人才。