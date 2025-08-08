台積電3內鬼正面曝！學長拉學弟拍機密流日本　1男高調炫富買豪宅

▲台積電3名內鬼工程師正面照曝光。圖為陳姓工程師。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

從台積電離職後到日商設備大廠工作的陳姓工程師，勾結仍在台積電的多名工程師，大量翻拍2奈米製程機密，涉嫌違反《國家安全法》，日前遭檢方聲請羈押3名工程師獲准。涉案的陳姓、吳姓、戈姓3名工程師正面照也隨之曝光，3人還遭網友起底都是清華大學校友，相關背景資訊在網路上瘋傳。

據了解，3名涉案的工程師均為清華大學的學長、學弟關係，且都已婚、有小孩，且吳姓工程師還被爆曾高調炫富「不缺錢」，並稱自己最近砸錢買了2棟豪宅，總花費突破8000萬元；而吳姓工程師突然變得有錢，也讓身旁同事、好友吃驚不已，紛紛懷疑肯定有內情。

檢方調查，陳姓工程師在台積電工作資歷為8年，參與過不少部門工作，他2022年底被日商設備大廠延攬擔任高級行銷專員，負責台積電有關蝕刻設備相關服務。由於半導體競爭激烈，為了解決工作上的難題，陳男找上學弟們，以遠端工作的方式，登入台積電系統內，再以拍攝筆電螢幕的方式，大量翻拍機密，傳送給陳男。

台灣高等檢察署智慧財產檢察分署於7月25日至28日陸續傳喚、拘提涉案的9名相關人士，經過偵訊後，檢方認為陳姓、吳姓、戈姓等3名工程師，疑似竊取台積電機密資料，向法院聲請羈押獲准。雖然3人的行為牽涉竊取營業秘密，但因為台積電2奈米製程為高端半導體產業的核心技術，屬於《國家安全法》中規範的「國家核心關鍵技術」，引發高度關切。

▲吳姓工程師。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲戈姓工程師。（圖／記者黃宥寧翻攝）