台積電內鬼曾嗆「稅金養12強冠軍」黑歷史被挖出！CPBL副秘回應

▲台積電抓到內鬼洩密。（圖／路透社）



記者施怡妏／綜合報導

一名跳槽到日商設備大廠工作的陳姓工程師，勾結台積電9名工程師大量翻拍2奈米製程機密，涉嫌違反《國家安全法》，更瘋傳其中一名涉案人員突然變很有錢，連買了2棟豪宅，該名人員又被挖出，台灣隊去年奪得世界棒球12強賽冠軍時，曾在臉書留言嗆中華職棒副秘書長蔡克斯，蔡克斯笑喊「世界真小阿！」

台灣隊去年奪得世界棒球12強賽冠軍，全國沉浸在勝利的喜悅中，統一獅教練高志綱發文，「運動員值得國家更多的支持。」中華職棒大聯盟副秘書長蔡克斯在底下留言，「我的稅金很願意支持運動員。」然而，涉案的工程師留言回覆「蔡克斯，那你一年繳多少稅金，不要幾萬幾千而已，就在那邊喊很願意餒。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡克斯翻出貼文截圖，在Thread發文，隨著這次台積電洩密案曝光，才發現當年曾嗆他的工程師，竟是涉案的其中一人，不禁感嘆「世界真小！稅金我是繳不多啦！但應該也不少」、「可以確定的是，我們的稅金還要請他吃飯，真是大贏家！」

底下網友紛紛留言，「好奇吳先生繳了多少」、「連說繳稅支持體育也不行，怨念是多深？」「沒事，大家接下來也會用稅金養他，他不用再靠北了」、「好奇吳先生收了多少錢，偷了這麼多錢講話這麼大聲」、「你也是被台積電洩密者嗆過的人了，這算是比較難的成就解鎖」。

▲台積電。（圖／記者施怡妏攝）



目前已遭檢方聲請羈押3名清華幫工程師獲准。由於3人涉嫌違反《國家安全法》，市場傳出台積電將祭出最嚴厲處分「連坐五級」，副總等級高層恐怕都受牽連。對此，據《三立新聞》報導，台積電回應，已對涉事違規人員進行嚴厲懲處，並已採取相關法律行動，不過此案已進入司法程序，案件細節不便做說明。

台積電也強調，任何違反保護營業秘密，以及損害公司利益的行為，公司秉持零容忍的態度，絕對從嚴處理，追究到底。