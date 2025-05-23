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中國隊男雙全軍覆沒！　陸媒分析：力爭讓「樊振東」重回賽場

▲林昀儒、高承睿擊敗林詩棟、林高遠。（圖／翻攝自微博）

▲林昀儒、高承睿擊敗中國2組男雙。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

「柚香林萌」組合林昀儒、高承睿搭檔出戰2025世界桌球錦標賽（世乒賽），22日晚間以3比1擊敗中國第3種子林詩棟、林高遠，挺進男雙4強，保底銅牌，前場也力退中國「梁黃」組合。陸媒《澎湃新聞》對此進行分析，並點出「國乒急需『壓艙石』」。

▲中國種子隊黃友政、梁靖崑21日敗給「柚香林萌」。（圖／新華社）

▲中國種子隊黃友政、梁靖崑21日敗給「柚香林萌」。（圖／新華社）

據《澎湃新聞》報導，林高遠、林詩棟1比3不敵高承睿、林昀儒，無緣4強。再加上一天前梁靖崑、黃友政的輸球，國乒（中國隊）創造了一個相當尷尬的紀錄，這是國乒自1975年世乒賽以來，50年間，首次無緣世乒賽男雙獎牌。

相較於優勢明顯的女隊主力層，出征多哈的男隊員身上，沒有一人擁有「三大賽」冠軍頭銜。5金的目標很美好，現實卻很骨感，截至男雙無緣領獎台，國乒一共輸掉了7場比賽，無一例外全是外戰，也就此錯過了，世乒賽包辦5金的計劃。

事實上，中國隊包辦世乒賽5金的成功率並不高。過去6屆賽事中，僅有3屆賽事國乒包辦冠軍，且均為奧運前一年。

▲林詩棟、林高遠22日止步8強。（圖／翻攝自微博）

▲▼林昀儒、高承睿、林詩棟、林高遠。（圖／翻攝自微博）

▲▼林昀儒、高承睿、林詩棟、林高遠。（圖／翻攝自微博）

▲▼林昀儒、高承睿、林詩棟、林高遠。（圖／翻攝自微博）

▲林詩棟、林高遠22日止步8強。（圖／翻攝自微博，上同）

文中更直指，中國隊的組隊思路跟不上「時代版本」，從奧運項目時期的統治地位，到近十年來，世乒賽的頻繁丟金，與其說是國乒統治力下滑，不如說是國乒的戰略傾斜了。

中國隊男雙方面，小將黃友政初登世界舞台，林高遠則在新的奧運週期裡逐漸隱身，當前的世界排名來到第16位，於是男雙的兩對搭檔，多少有點以老帶新的意味。

▲林昀儒、高承睿保底銅牌。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼林昀儒、高承睿、林詩棟、林高遠。（圖／翻攝自微博）

▲林昀儒、高承睿保底銅牌。（圖／翻攝自微博，上同）

過去十年，在競爭最激烈的男乒賽場，國乒習慣了「老中青」的陣容結構。除了奧恰洛夫摘得2017年世界盃冠軍，和剛拿到世界盃男單冠軍的雨果，所有的三大賽男單冠軍，均被馬龍和樊振東瓜分。

▲樊振東巴黎奧運奪金。（圖／路透社）

▲樊振東巴黎奧運奪金。（圖／路透社）

▲中國球王樊振東。（圖／新華社）

▲中國球王樊振東。（圖／新華社）

換句話說，作為過去十年國乒「硬仗」殺手鐧，無論年輕球員表現如何，「馬龍」和「樊振東」都能守住國乒的基本盤。但來到本屆世乒賽，當國乒這艘大船失去最穩的兩塊「壓艙石」，多少顯得有些風雨飄搖。

文章分析指出，對於當下的國乒，雙打陣容適配度的問題只是技術層面，如何找到能定住球隊軍心的人，更具戰略層面的意義。在某個階段，力爭讓樊振東這樣的球員重返賽場，或許會是一種解決方案。

▲奧運六冠王馬龍。（圖／路透社）

▲奧運六冠王馬龍。（圖／路透社）

樊振東在巴黎奧運奪冠後，在微博上宣布，退出WTT的所有比賽和國際賽事。當時消息一出，多位世界名將留言力挺樊振東。

樊振東1997年出生於廣州，他在2014年以17歲103天的年紀，成為大陸桌球男單史上最年輕世界冠軍，當年8月，樊振東拿下青奧金牌，直至2018年首次登頂世界第一。樊振東在本屆巴黎奧運拿下金牌後，成為大陸國乒第10位拿下大滿貫及第3位超級全滿貫的選手。

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