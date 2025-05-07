南投警狂追色情養生館闆娘！11度洩露臨檢時間　二審判決曝

▲南投劉姓巡佐洩露臨檢資訊給養生館女老闆，二審出爐。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者許權毅、郭玗潔／台中報導

南投劉姓巡佐處理交通事故時，認識色情養生館袁姓女老闆，兩人大搞曖昧，劉為追求袁女，在收受袁女提供的手機、平板電腦後，11度將警方臨檢的時間和地點傳給袁女，讓她免遭裁罰。此外，為方便袁女向欠錢男子討債，劉男又上警政系統，調出該男子等共2人的個資交給袁女。全案曝光後，南投地院依劉男犯公務員對主管事務圖利罪，處5年4月，褫奪公權3年，又犯公務員假借職務上機會共同犯個人資料保護法，處6月徒刑。全案上訴到台中高分院，法官仍依劉男犯公務員對主管事務圖利罪，改判5年2月，其餘上訴駁回。可上訴。

判決指出，劉男在2020年9月28日到2022年9月29日間，相繼在南投派出所當擔任巡佐、名間分駐所擔任巡佐兼副所長，劉因處理交通事故，認識經營提供性交易的養生館女老闆袁女，兩人關係曖昧，劉進而包庇養生館，收受袁女提供價值約5490元的LENOVO平板電腦、7990元的VIVO牌手機，並由袁女支付通信費用共817元。

劉男利用備勤或巡邏等機會，以LINE暱稱「小花朵」，11度傳送警方臨檢、擴大臨檢的日期和時段，讓袁女的色情養生館免遭裁罰。另外劉男聽聞有男子欠了袁女20萬，也登入警政系統，調取該男子和其老闆的個資交給袁女使用。直到袁女另涉其他妨害風化案件，經員警持搜索票到養生館搜索，才從袁女手機中，發現有暱稱「小花朵」之人持續通知臨檢訊息給袁女，全案才曝光。

法官檢視相關證據，認為劉男犯行屬實，依劉犯公務員對主管事務圖利罪，處5年4月，褫奪公權3年，沒收手機、平板以及犯罪所得817元。又犯公務員假借職務上機會共同犯個人資料保護法，處6月徒刑。另袁女部分，則依共同犯個人資料保護法第41條之非法利用個人資料罪，判處5月徒刑，可易科罰金15萬元，不過涉犯行賄罪部分則無罪。

檢方不服，上訴到台中高分院，法官認為，劉任職名間分駐所期間，洩漏臨檢勤務消息的圖利行為，應違反貪污治罪條例之公務員對「非主管」事務圖利罪，並非一審判決認為劉犯公務員對「主管」事務圖利罪，且袁支付手機門號通訊費用817元，被認為是劉的犯罪所得而沒收，也有違誤，因此就這些部分撤銷改判，因劉多次對主管或非主管事務有圖利行為，仍當成一罪，仍依劉犯公務員對主管事務圖利罪，改判5年2月、褫奪公權3年，其餘維持原判。全案還可上訴。

另外，劉證稱想追袁女，所以才洩漏臨檢資訊給袁女，袁女給劉的3C用品都相當平價，劉使用手機的通訊費，每月也僅72元至149元，只是基本月租費，難認袁女藉由這些付出作為代價，向劉換取臨檢資訊，因此袁女在行賄罪上，仍維持無罪判決。