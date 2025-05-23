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5金夢碎！中國隊敗給「柚香林萌」　陸媒批：創下50年來最差成績

▲林昀儒、高承睿22日擊敗中國隊林詩棟、林高遠。（圖／翻攝自微博）

▲林昀儒、高承睿22日擊敗中國隊林詩棟、林高遠。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

「柚香林萌」組合林昀儒、高承睿搭檔出戰2025世界桌球錦標賽，22日晚間以3比1擊敗中國第3種子林詩棟、林高遠，挺進男雙4強，保底銅牌，前場也力退中國「梁黃」組合。多家陸媒直批，「國乒男雙全軍覆沒，創下本世紀最差戰績。」

據《新華社》報導，在5月22日男雙8強決賽中，林詩棟、林高遠不敵林昀儒、高承睿，無緣4強；5月21日，另一中國組合梁靖崑、黃友政也戰敗，無緣8強。至此，中國隊在男雙賽場全軍覆沒。

▲中國種子隊黃友政、梁靖崑也輸給「柚香林萌」。（圖／新華社）

▲中國種子隊黃友政、梁靖崑也輸給「柚香林萌」。（圖／新華社）

報導指出，隨著黃友政、梁靖崑、林詩棟、林高遠相繼止步16強和8強，國乒首創下近50年來，參加世乒賽的最差戰績。國乒上一次無緣世乒賽男雙4強，還要追溯至1975年印度加爾各答世乒賽。

▲林昀儒、高承睿以大比分3比1擊敗林詩棟、林高遠。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯）

▲▼林昀儒、高承睿力退中國組合，挺進世錦賽男雙8強。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯）

▲▼林昀儒、高承睿力退中國組合，挺進世錦賽男雙8強。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯）

▲▼林昀儒、高承睿、林詩棟、林高遠。（圖／翻攝自微博）

▲▼林昀儒、高承睿、林詩棟、林高遠。（圖／翻攝自微博）

▲林昀儒、高承睿以大比分3比1擊敗林詩棟、林高遠。（圖／翻攝自微博，上同）

「柚香林萌」開賽氣勢如虹，率先以11比5、11比9連下2局聽牌，第3局雖以5比11讓出，但兩人第4局11比8鎖定勝局，最終穩拿下男雙4強門票。

中國隊教練王皓中場休息，在場邊激動向林詩棟、林高遠喊著，「興奮一點，在這幹啥呢？積極點！」讓兩位選手神色相當緊張。

▲林詩棟、林高遠無緣挺進4強賽。（圖／翻攝自微博）

▲▼林昀儒、高承睿、林詩棟、林高遠。（圖／翻攝自微博）

▲▼林昀儒、高承睿、林詩棟、林高遠。（圖／翻攝自微博）

▲▼林昀儒、高承睿、林詩棟、林高遠。（圖／翻攝自微博）

▲▼林昀儒、高承睿、林詩棟、林高遠。（圖／翻攝自微博）

▲林詩棟、林高遠無緣挺進4強賽。（圖／翻攝自微博，上同）

目前林詩棟仍是世排第一；梁靖崑世排第五；林高遠世排第十六。台灣桌球一哥林昀儒則為世排第十二。

林高遠還在賽前明確表示，男雙項目的目標是奪冠，直言，「我們不怕任何對手，參賽只有一個目標（冠軍）。」如今止步8強。

中國隊出征世界桌球錦標賽前，大眾普遍看好一定會拿回5金（男單、男雙、女單、女雙、混雙），面對5金夢碎，大陸網友直呼相當失望，「國乒感覺走下坡了」、「知道你們國乒雙打混雙離了王楚欽活不了一點，但是王楚欽不可能永遠給你們兜底」、「人家林昀儒還一人兼三項賽事」、「林詩棟眼裡只有對單打的渴望」、「雙打好好找人員吧，真的不知道說什麼了」、「50年來首次，也算腦袋上亮一個成就」。

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