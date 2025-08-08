半導體課100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald J. Trump）在美東時間7月31日公布各國最新關稅稅率後，宣布將對所有進口至美國的半導體晶片課徵高達100%的關稅，除了凸顯其「美國優先」的經濟策略外，也再次點名台灣，「大家當初把英特爾（Intel）榨乾就跑去其他地方，特別是台灣。」

川普在談話中明確表示，新關稅將適用於「所有進入美國的晶片和半導體」，但若企業已承諾在美國生產，則可獲得豁免。他強調，這項政策的目標是促使所有晶片公司回歸美國。川普重申「我認為所有晶片公司都會回到美國，大家當初把英特爾（Intel）榨乾就跑去其他地方，特別是台灣」，再次將矛頭指向台灣。

川普也對未能兌現美國設廠承諾的企業發出警告，表示未來美方將追討相關關稅。這項高關稅政策被視為川普為逼使更多科技製造業回流美國的重大決心，勢必對全球半導體產業鏈，尤其是主導生產的亞洲國家，產生深遠的影響。

此外，川普提及台積電在美國的投資金額，從原先的3000億美元下修至2000億美元，但仍高於台積電官方公布的1650億美元。儘管如此，川普仍強調相信這些公司最終都會回到美國設廠。