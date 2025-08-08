　
國際

外媒：陳立武與董事會「意見早分歧」　英特爾股價重挫3.5%

▲▼英特爾（Intel）新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。（圖／路透）

▲英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

外媒消息指出，英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）在川普公開要求其辭職之前，已與公司部分董事會成員就未來策略出現嚴重分歧。隨著爭議升級，英特爾股價挫逾3%。

川普在社交媒體上發文，強烈要求陳立武因其「重大利益衝突」立即辭職。他在社群媒體Truth Social上表示，「英特爾的CEO存在利益衝突，必須立刻辭職，這是唯一的解決辦法。」

陳立武自2025年3月起擔任英特爾執行長，而川普的強烈要求，源於阿肯色州共和黨參議員科頓（Tom Cotton）發出的信件，信中表達了對陳立武與多家中國企業的關聯擔憂，尤其是這些企業與中國人民解放軍的關聯。

根據《華爾街日報》報導，熟悉內情的人士透露，陳立武和一些英特爾董事在他上任的一開始幾個月就已經因公司是否應該繼續保持在製造業的地位，或是完全退出製造業等核心問題上出現過分歧。近來，陳立武提出的募資和收購人工智能公司的計劃也遭到部分董事的阻礙。

隨著爭議升級，英特爾7日開盤報19.99美元，失守20美元大關，截至台北時間7日晚間10時30分，最低來到19.72美元，下跌0.69美元或3.38％。

反觀美股半導體股多數走強，台積電漲近6%，美光科技漲超3%，AMD漲超2.5%，輝達（NVIDIA）漲近2%，只有英特爾在陳立武遭川普點名下台利空衝擊跌逾3.38%，顯示市場對陳立武的領導能力以及公司的未來發展仍有疑慮。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

陳立武英特爾Intel股價董事會北美要聞

