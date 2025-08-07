日本關稅協商大出包！最高15%「變+15%」　經濟大臣急了

▲美國總統川普的新一波關稅在7日正式上路。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國川普政府於當地時間8月7日0時正式啟動新一波的對等關稅措施，對包括日本在內的多個貿易夥伴國加徵10%至41%不等的關稅。日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正9度赴美進行關稅談判，最終協議對等關稅的最高稅率為15%，沒想到美方6日公布稅率時，卻是在既有關稅再加上15%，引發日方不滿。對此，赤澤亮正仍持續於華府與美方進行密切協商，力求調整內容。

根據《時事通信社》報導，日美雙方經協議後，對外公布對等關稅稅率為15%。據日本政府說明，所有進口商品徵收15%關稅，原先低於15%關稅的商品則一律改課15%，但原本稅率就高於15%的商品，則維持原狀、不再上調。

美國政府6日公布的《聯邦公報》卻指出，日本相關進口商品將在4月以前的既有稅率上，統一再加徵15%關稅，並於7日正式生效。這與日本政府原先的說法出現明顯落差，也讓日方措手不及。

日本政府強調，雙方早已達成共識不會對關稅超過15%的品項再額外徵稅，低於者才適用統一15%的相互稅率，對美方的片面加徵感到錯愕。如今日本牛肉在超出特定進口配額後，稅率可能從原本的26.4%飆升至41.4%，而日本進口的美乃滋也可能從6.4%提高至21.4%。

對於日美雙方說法的落差，日本官房長官林芳正表示，日美雙方在協商時並無認知上的落差，將會持續溝通，確保共識能如實落實。

日本政府與執政黨也同步展開應對。自民黨政調會長小野寺五典呼籲政府，應要求美方根據既有協議內容溯及適用，以保護日本產業不受影響。他也強調，目前日本並未被納入「關稅特例」範圍內，需儘速爭取調整。

赤澤亮正為了與美協商關稅已經第9次赴美，而他也在美國時間6日與美國商務部長盧特尼克進行約90分鐘的會談，會中重申日本立場，要求美方「立即落實雙方已確認的關稅內容」，同時也提出，希望美方能加快將汽車關稅從原本的27.5%降至15%的執行進程，以平衡雙邊貿易利益。