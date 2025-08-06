假公益！動保團體控盜用影片引網友同情　飼料網購平台回應了

▲台灣動物緊急救援小組指控勘災畫面遭「浪愛集食」未經同意盜用，製成網路廣告誤導民眾捐款。（台灣動物緊急救援小組提供，下同）

記者林東良／台南報導

南台灣風災重創，多個流浪貓狗園區受損，台灣動物緊急救援小組指控「浪愛集食」在臉書平台盜用他們所拍影片，疑以「幫助災區毛孩重建家園」為訴求，搭配淹水、建物倒塌等災情影片及園區人員悲情受訪畫面，引發網友情感共鳴捐買飼料，質疑影片曝光兩天即累積600萬次觀看，疑有欺騙網友之嫌。

台灣動物緊急救援小組指控「浪愛集食」並非公益團體，而是百分之百以營利為目的的公司，相關影片曝光兩天即累積600萬次觀看，保守估計投放廣告費逾百萬元。

台灣動物緊急救援小組近日接獲多名網友檢舉，一個自稱「浪愛集食」的網購飼料公司未經同意，私自截取並重製台灣動物緊急救援小組在今年七月及八月間拍攝的貓狗園區風災及水災等慘況的公益影片，重製成自家行銷素材，並對外大量投放廣告宣傳，誘導民眾誤以為它們也參與重建南部受創貓狗園區工程，甚至讓民眾誤以為該公司同樣是一個公益團體。網友調查發現，「浪愛集食」根本不是非營利組織，而是一家百分之百以「營利」為目的「網購飼料公司」。

台灣動物緊急救援小組指出，對於外界指控，「浪愛集食」在臉書張貼「聲明書」，對於盜用照片影片一事致歉，但隻字未提是否涉及詐騙；台灣動物緊急救援小組痛批業者惡劣，強調該公司未經授權擅自使用該援小組救援畫面，甚至捏造參與重建事實，嚴重誤導社會大眾。救援小組已完成相關事證蒐集，準備對「浪愛集食有限公司」提告侵權，同時呼籲民眾勿誤信華麗廣告與悲情話術，捐款前應查明物件是否為合法登記的公益組織，避免好心被利用、愛心被踐踏。

台灣動物緊急救援小組緊急在粉專張貼告示提醒大眾小心受騙，沒想到釣出一堆民眾表示早已「被騙捐款」；台灣動物緊急救援小組指控「浪愛集食」涉嫌刻意重製受災貓狗園區建物傾倒淹水等慘狀，營造出它們也會出資整建災區的假象，誤導民眾相信只要向他們「買飼料」就能幫助毛孩子重建家園；網友發現，該公司只是在「賣飼料」，根本是「用園區災損畫面來促銷商品！」行逕如同詐騙。

「浪愛集食，讓愛即時」委託律事發布聲明書表示：「本公司所屬之浪愛集食團隊近來發布園區缺糧影片，其中部分素材可能涉及未獲著作人授權而使用一事，在此向所有關心此事之社會大眾致上最誠摯的歉意，為免爭議，目前已即刻將相關內容下架。在誠心處理此次争議的同時，我們也希望讓大眾理解，浪愛集食團隊為流浪動物付出的初心與努力從未問斷。近來台南地區的流浪動物園區屢經天災考驗，本團隊始終堅持在第一線，深入災區協調資源，確保毛孩們的温飽無虞。對我們而言，將各界的愛心糧食安穩送到園區，這不僅是我們的日常，更是我們履行社會託付的責任，感謝各界的關注與指教。我們將把這次經驗化為成長的養分，並持續以踏實的行動來回報社會的期待與支持。」聲明書署名兆國存不動產法律事務所岳世晟律師。

有黃姓網友留言指出：「除了未經授權取用影片一事，也希望您們『浪愛集食有限公司』能夠提出相關飼料配送證明及飼料原料證明。幫助及救援動物實在是不容易的事情，可以理解不可能不吃不喝就能夠進行一切事物的運作，人員的管銷、物資的配送、網站等等都會需要費用，若要販售同間公司製造的飼料，可以誠實告知大眾，就像許多公司會撥出盈利的幾％做為公益，也可以更透明化的公開飼料的成分。我想大家都是礙於許多現實限制無法而親自去進行救援，希望能夠藉由您們的平台去協助，最在意的點不是您們捐贈的是自行生產的飼料，而是憂心飼料成分來源是否對對於動物們有不好的影響。如果還要花費人力一一去處理退費問題，倒不如公開飼料成分讓大家安心，把人力好好的運用在救援動物上。」