太大也不行？丹麥「大美人魚」挨批又醜又色　官方下令拆除

▲丹麥「大美人魚」雕像遭批色情、粗俗。（圖／翻攝自X）

記者閔文昱／綜合報導

丹麥哥本哈根近郊的「大美人魚」雕像，近日因外型豐滿、裸露胸部過於醒目，引發「醜陋、色情」等批評，並被斥為「男性幻想中的女性形象」。丹麥皇宮與文化事務局已於今年3月正式下令將其從德拉厄堡（Dragør Fort）移除，理由為雕像風格不符1910年古蹟的文化遺產精神。儘管作者希望捐贈雕像給當地保存，但市府以「雕像太佔空間」為由婉拒。

綜合外媒報導，這尊名為《大美人魚》（Den Store Havfrue）的雕像由藝術家貝克（Peter Bech）於2006年創作，作品高4公尺、長6公尺、重達14公噸，原設於哥本哈根港邊的長堤公園，作為《小美人魚》的「大型版」，但2018年已因民眾認為「粗俗、庸俗」，遭遷移至德拉厄堡展示。如今再次因胸部尺寸問題引發爭議，讓這座雕像命運未卜。

針對外界批評，貝克喊冤表示，「我完全不理解為何會被批評為色情，我只是依比例創作。」他指出，當初創作《大美人魚》，是回應觀光客覺得《小美人魚》「太小、不夠看」，設置後也吸引不少民眾打卡拍照，當地不少居民對這座雕像抱持正面態度。

Vi vil fandeme have flere statuer af kvinder!

Men den må for guds skyld da ikke ligne en kvinde.. Så bliver den nemlig grim og pornografisk… https://t.co/f4Dlf0QidK — AminaTheDiva (@Dom_inaAmina) August 3, 2025

然而，批評聲浪也不小。《Politiken》藝術評論家克雷格（Mathias Kryger）形容它「醜陋又色情」，牧師兼記者戈特弗雷森（Sorine Gotfredsen）更撰文批評，「這只是男人對女性外貌的火熱幻想，不會讓女性更能接納自己的身體，反而加劇焦慮與羞辱。」

也有聲音反向指出，這場爭議反映的其實是社會對女性身體的「雙重標準」。《貝林時報》論壇主編特蘭（Aminata Corr Thrane）認為，批評雕像胸部本身就是一種「身體羞辱」。她反問，「難道女性裸體胸部，還得符合某種『標準尺寸』，才能出現在公共空間嗎？」《大美人魚》裸露程度其實比《小美人魚》還少，只是「胸部比較大」才成為焦點。

特蘭補充，《小美人魚》與《大美人魚》代表著社會對女性的兩種典型想像：一個嬌小、含蓄；一個高大、奔放，這場衝突實則反映出現代社會對「什麼是真正的女人」的爭議與焦慮。雖然官方已決定拆除雕像，但圍繞女性身體與公共空間的審美與尊重，顯然仍是一場尚未結束的文化論戰。