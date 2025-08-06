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安泰醫院大火奪9命！蘇清泉緩起訴　須繳公庫1千萬+20次偏鄉義診

▲▼屏東東港安泰醫院火警8死。（圖／民眾提供）

▲屏東東港安泰醫院去年10月3日發生嚴重火警釀9死，遭查出違建。（圖／民眾提供）

記者陳崑福、葉品辰／屏東報導

屏東縣東港鎮安泰醫院去年10月3日上午發生重大火警，造成9人死亡、多人嗆傷，醫院大樓多層樓燒毀。屏東地檢署偵辦後，認定院方長期違法增建破壞防火區劃，且水電士操作不當釀災，另有檢查人員涉嫌登載不實，全案6日偵結，立委蘇清泉（安泰榮譽院長）等4名被告均獲緩起訴處分。

檢方調查，火災起因於當天上午，院內水電士鄭姓員工為處理颱風積水，操作沉水馬達時，錯誤使用延長線，並將線材置於可燃物旁，導致短路起火，火勢由增建機房延燒至動力供應中心與D棟病房，釀成1名員工與8名病患死亡、7人受傷慘劇。

檢方指出，安泰醫院院區內A、B、C、D棟及復健大樓都有大規模違建，全院合法建築面積估算約2萬1830平方公尺，違建面積約1萬310平方公尺，總違建率約47.2%，全院範圍內幾乎一半都是未申請建照違法建築物。違建使火煙於事故中迅速擴散，導致逃生不及。

▲屏東安泰醫院。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲D棟西南側動力中心僅有一樓機房領照，卻垂直增建成地上5層。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲立委蘇清泉會中發言 。（圖／蘇清泉服務處提供）

▲立委蘇清泉。（圖／蘇清泉服務處提供）

安泰醫院榮譽院長兼國民黨立委蘇清泉、其兄蘇威菘（安泰醫院總務主管），分別主導與執行增建，涉嫌違反《建築法》致人於死；鄭姓水電士因失火及過失致死遭起訴；另有具建築物公共安全檢查資格的郭姓專業人員，明知違建卻長年送交不實檢查報告，涉業務登載不實罪。

檢方考量4人犯後認罪悔悟，並已與死者家屬全數和解，醫院違建也拆除復原，且醫院長期服務偏鄉，具有公益性，均給予緩起訴處分。附帶條件包括：蘇清泉須在6個月內支付1千萬元，並於2年內完成20次偏鄉義診；蘇威菘須支付500萬元並參加法治教育及公益勞務；鄭姓水電士需繳交60萬元並完成80小時義務服務；郭姓檢查人員則須支付80萬元並提供20場消防防火專業課程。

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