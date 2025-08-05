新北污水接管125萬戶全國第一　後巷彩繪打造737條幸福廊道

▲新北污水接管125萬戶全國第一，施工人員在後巷中進行污水接管。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

巷弄空氣變清新、河邊散步更舒服，這些改變不是偶然。新北市水利局公布成績，截至7月底，全市污水接管破125萬戶大關，總接管戶數全國第一，普及率已達70.5%。這項看不見的工程，徹底改變市民生活。住板橋的林太太說，以前後巷夏天惡臭、老鼠橫行很恐怖，但接管後「真的差很多，聞不到怪味了，巷子變乾淨，生活品質都提升了。」這份幸福翻轉，是新北給市民最棒的禮物。

新北市是全台唯一突破百萬戶接管的城市，總接管戶數全國第一，自2018年起每年成長戶數一路遙遙領先。水利局長宋德仁表示，這10年來推動污水建設就像「地底下的忍者龜」，默默紮實完成超過63萬戶接管。對六都來說，佔了將近四成，相當於全國也有三成以上是新北完成，平均每年接管戶數約6萬3,000戶，更是其他五都3到5倍，都是全國第一。

▲污水接管破125萬戶、成長速度全國稱冠 「水噹噹」看得見。

宋德仁說，整體污水處理率（含公共污水下水道、專用污水下水道及建築物污水處理設施）達92.13%，亦是全國第一。這項大家「看不到」的地下工程，不僅讓新北市變得「水噹噹」，更在中央大力支持下，成功讓市民的生活品質及河川水質大幅升級。

宋德仁表示，工程越到後期，要克服的困難越多，像是土城學府路複雜的土地權屬、汐止水碓街施工時碰到一大堆台電管線，都是卡關多年的「燙手山芋」，但市府團隊就是不放棄，10年下來，成功解決了超過5萬7,000戶的沉痾個案，不只住家，包括公園公廁、活動中心和公有停車場等320處公共設施，也通通納入污水接管，讓大家使用公共空間時，都能感受到環境變得更乾淨、更衛生。

▲施工人員像忍者龜一樣進入直徑80公分的鋼環中，以人工方式慢慢開挖。

「沒有人喜歡在又悶又臭的後巷或地底下工作，但我們知道，只要撐過去，就能讓整個環境變得更好。」一位長期從事污水工程的施工人員說，雖然施工常被誤會是「又在挖馬路」，但我們心裡明白，這是在幫大家鋪一條更好的生活管路。

宋德仁指出，除了後巷接管外，也推動後巷牆面彩繪，讓原本因污水問題而髒亂的後巷，在接管工程完成後，搖身一變成為居民互相串門子、休息聊天的互動空間。這項「污水接管＋後巷彩繪」的雙重效益，至今已成功改造737條後巷。透過民眾積極配合接管，並由里長申請彩繪，成功打造出乾淨、舒適又兼具美感的優質生活空間，讓城市不只變乾淨，更變得美麗。

水利局已訂定2026年完成130萬戶接管目標，未來也將持續與民眾攜手，打造更有防洪韌性、更環保的家園。而相信許多未接管的住戶心裡都會問：「我家何時能接管？何時才能不臭、不用再抽水肥？」為了加速解決這些困擾，歡迎民眾隨時撥打免付費專線「0800-017-580（您要接-我幫您）」洽詢，讓新北一起「水噹噹」。

▲施工人員在深達8米的工作井中進行地下管線推進。

▲後巷完成接管後乾淨明亮，加上彩繪妝點後煥然一新（中和區秀水里）。