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金漫獎入圍名單公布　「全台首位漫畫編輯」黃健和獲特別貢獻獎

▲▼黃健和在敦南誠品熄燈日當天，分享台灣漫畫發展。（圖／記者林育綾攝）

▲黃健和是全台灣第一位掛上「漫畫編輯」職稱的資深編輯，率先帶領台漫進入歐美市場。（資料照／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部今（6）日揭曉「第16屆金漫獎」入圍名單，並公布「特別貢獻獎」由全台第一位掛上「漫畫編輯」職稱的資深編輯黃健和獲得。得獎名單預計於10月下旬的頒獎典禮現場公布，並於「國家漫畫博物館」東側園區同步辦理特展。

「第16屆金漫獎」總計224件作品報名參賽，歷經初審及複審後，入圍作品共計24件，將於決審中選出「漫畫新人獎」、「跨域應用獎」及「漫畫編輯獎」得獎者各1名，以及「年度漫畫獎」得獎者5名、「金漫大獎」得獎者1名，總獎金共275萬元。
 
金漫獎評審團表示，「特別貢獻獎」得主黃健和從80年代末起編輯週刊《星期漫畫》，開啟台灣漫畫黃金年代，更率先帶領台灣漫畫進入歐美漫畫市場，讓台灣漫畫從本土走向世界，30多來貢獻卓著且功不可沒。

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▲▼第16屆金漫獎主視覺。（圖／台視提供）

▲第16屆金漫獎主視覺。（圖／台視提供）

針對總體參賽趨勢，評審團認為，今年漫畫題材多元，包含社會寫實、本土地域文化、文學改編等，部分科幻題材也很亮眼，參賽者無論老將、新秀，每位都實力堅強，競爭極為激烈。
 
「漫畫新人獎」入圍作品選題多元有創意，畫風成熟、筆觸大膽，關注末日、科幻等熱門話題，也不忘直指人心，不僅沒有新手的生澀，潛力與野心更不容小覷，同時展現了作品的藝術層次與商業價值。

「跨域應用獎」入圍名單中，可以看到對於台漫的IP開發已日趨成熟，不僅從靜態的展覽，跨域到聽覺上的音樂創作，更從過去較常見的舞台與音樂劇形式，轉化為動畫MV與動畫影集，兼具娛樂性與藝術性，展現出台漫跨媒介結合的創意驚喜與多元可能。
 
編輯是漫畫家的首位讀者，優秀的編輯會成為漫畫家與讀者的橋樑，提出加分建議、整合資源來為漫畫家與作品創造更高的能見度，甚至授權到海外去，第16屆「漫畫編輯獎」入圍者都展現出對漫畫的高度熱情，甚至到達真愛的程度，與漫畫家共同成就出優秀作品。

「年度漫畫獎」入圍中有成熟的類型故事，也有耳目一新的風格誕生，在畫風、劇本、分鏡與題材等各方面，都能看出創作者不僅對表現力的掌握度有大幅提升，並以高明的敘事能力，創造出一個又一個扣人心弦的紙上世界。
 
對於所有參賽及入圍者，文化部長李遠除了表達鼓勵及期待，也說作為文化部長，一直希望能讓更多不同領域的創作者跨域合作，漫畫具備故事、美術及分鏡等元素，是相當具跨域創作可能性的文本之一。

今年文化部特別將「動畫製作」獨立徵件，並鼓勵結合台灣漫畫、繪本、小說或IP創作改編，目前徵件結果出爐，有近半數獲補助作品都提出跨域創作的計畫，其中包含《幸福路上的小琪》、《勇者動畫系列第三季》、《尋能第4小隊》等都是漫畫改編的提案。

李遠鼓勵所有漫畫創作者繼續堅持創作，結合其他領域的創作者，一起走出一條不同於日、韓漫畫風格的道路，也承諾將投入更多資源協助創造更多跨域合作的機會。
 
文化部指出，今年度特別推出「下一本作品」獎勵，將來獲選「漫畫新人獎」、「年度漫畫獎」及「金漫大獎」獎項得主，都可以申請60萬元獎勵，接續創作下一本漫畫；另有「青漫獎」，鼓勵具中華民國國籍高中職在學學生（含實驗教育機構），或符合年紀（2007年1月1日至2009年12月31日）的青年，可在9月19日前報名。

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