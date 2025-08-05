大支遭爆領補助惹議　董智森曝李安1事：錢要用在這些人身上

記者黃翊婷／綜合報導

饒舌歌手大支先前發布單曲〈辣的〉，卻因為領有文化部補助，又在歌詞中砲轟國民黨、攻擊五月天，引發爭議。對此，媒體人董智森表示，知名導演李安1990年創作劇本《囍宴》，在當時行政院新聞局舉辦的活動中獲獎，時任局長胡自強非常幫忙，後來李安拍出更多優秀作品，進而讓國際看見台灣，「我們文化（部）的錢要用在這種人身上啊！」

▲董智森以胡自強（左）、李安（右）的故事為例，認為文化部的錢應該用在合適的地方。（合成圖／ETtoday資料照）

董智森在4日播出的政論節目「大新聞大爆卦」中提到，他最近在看胡志強的書《我是胡志強，今天來報到》，裡面提到關於導演李安的事情，當時李安在美國生活陷入困頓，剛好那時候新聞局在徵劇本，海外的也接受，李安便將劇本寄過來，結果獲獎，這部作品就是《囍宴》，「他（李安）為什麼寫這個戲，他說那時候的局長胡志強非常幫忙，他覺得胡志強很夠朋友。」

董智森表示，後來中影接手出錢，讓李安拍出更多作品，國際社會看到之後，就有人去投資，李安進而拍出更多優秀的作品，這些作品都是很有文化的，李安甚至獲得第85屆奧斯卡金像獎「最佳導演獎」，讓台灣在世界上發光發熱，「我們文化（部）的錢要用在這種人身上啊！」

董智森認為，文化就是要開枝散葉，要拿到國際上，讓更多人認識台灣，這樣的投資才是相得益彰的，而不是拿去養一些爪牙、歌手，「不是為了一個政黨或個人的選票，然後大家撈（錢）。」

不過，對於歌曲內容爭議，大支日前曾透過臉書發聲，強調歌詞描述的是自己的親身經歷、內心的掙扎，以及對大環境的觀察與反思，並非針對任何特定個人或團體，更不是所謂的罷免之歌。