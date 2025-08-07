　
國際

川普突變卦！美公告新稅率　日本才發現「跟協議不一樣」

▲▼據傳美國總統川普打算今年下半年出訪中國。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本直到6日才發現與美國協商的關稅內容有出入。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普主導的新對等關稅政策即將於7日中午12時上路，日本與美國先前已公布雙方對等關稅稅率為15%，然而如今白宮卻突變卦。根據6日公布的最新稅率，美國對日本進口商品將在原有稅率上再加徵15%關稅。然而日方卻以為，是除了包含牛肉在內的特定商品外，就算超過15%也以15%計算。美方強調，這次不會給日本任何「特例」，這與日本政府原先的說法出現明顯落差，引發關注。

美方4月起對所有進口商品加徵10%的基準關稅，並於8月7日啟用最新對等關稅制度。日美雙方經過協議後，對外公布對等關稅稅率為15%，而根據日本政府對外說明，所有進口商品徵收15%關稅，原先低於15%關稅的商品則一律改課15%，但像牛肉這類本來稅率就高於15%的商品，則維持原狀、不上調。

沒想到根據美國政府6日公布的《聯邦公報》，其中對日本的對等關稅稅率卻與日本政府所言出現明顯出入。根據美國公告，不論原先稅率高低，都得再加15%，因此部分進口商品的稅率將會超過15%。如今美方公開說法直接打臉，也讓日方陷入難堪。

這項政策將讓日本面臨比預期更重的稅負壓力。像是本來稅率只有7.5%的紡織品，將變成22.5%；即便原本就課徵26.4%的牛肉，也可能被拉高至41.4%。

對此，日本在野黨也痛批當局指，既然當初跟美國沒有白紙黑字的正式協議文件，那之前的協商根本就只是「口頭承諾」。首相石破茂也被要求出面說明，釐清雙邊溝通是否出現重大誤會。目前負責協商的經濟再生大臣赤澤亮正仍在美國，預計直到8日還會持續與美方進行協商。

08/06 全台詐欺最新數據

川普對進口晶片課100%關稅！　賴士葆嘆：如馬關條約喪權辱國
川普徵半導體關稅！　南韓嗨喊：三星、SK不適用
沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」確診　醫示警：男生要注意
川普突變卦！美公告新稅率　日本發現「跟協議不一樣」
快訊／屍體掛20層樓電線！成功下放地面　救援時間軸曝
快訊／熱帶低壓生成！2可能路徑曝　粉專：若接近台灣強度不弱
快訊／東京威力科創捲台積電洩密事件　公司：已開除涉案員工

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

美日關稅美國政策日本經濟貿易戰稅率川普關稅北美要聞日韓要聞

