川普誇口「台積電將投資3000億美元」 　藍要賴清德：出來講清楚！

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）5日受訪時表示，台積電將對美國投資高達3000億美元，不過，台積電則澄清，目前投資金額僅為1650億美元，兩者認知差距高達1350億美元，引發市場高度關注。國民黨立委許宇甄批，這並非川普一時失言，而是對美談判的重大資訊錯置，顯示雙邊溝通或協調已出現嚴重認知錯誤，對台灣半導體產業造成嚴重傷害，賴清德應該出來講清楚。

許宇甄提到，經濟部長郭智輝日前與業界座談時自曝，台灣對美整體投資金額竟高達4000億美元，這筆鉅額承諾究竟是怎麼談出來的？誰同意作出這麼重大決策？這樣的退讓為台灣換得了哪些實質利益？賴清德政府有責任向國人交代清楚。

許宇甄進一步質疑，若非台積電追加投資，是否代表政府要求台灣其他半導體關鍵廠商，包括IC設計、矽智財、封裝測試等供應鏈業者，大舉赴美設廠？這無異於將台灣歷經數十年打造的完整半導體產業鏈連根拔起。屆時，台灣還剩下多少技術優勢與談判籌碼？這樣的政策方向，豈能不公開接受國會與社會監督？

許宇甄強烈抨擊，面對外界質疑，賴清德竟以「保密協議」作為搪塞推託藉口，試圖掩蓋台美談判的內容與過程。保密協議絕不能淪為黑箱決策的擋箭牌，更不能成為政府卸責的工具。所謂「對等談判」，若最終只剩單方面讓利、巨額投資與毫無對價的空談，那不是為國謀利，而是明目張膽地出賣台灣。

許宇甄要求，行政部門立即說明，整體談判框架與對價條件是什麼？台灣讓利是否包括開放美國農產品與基改食品進口？還是承諾產業大量外移？這些涉及國家戰略命脈的關鍵決策，不能在黑箱中草率拍板。

許宇甄痛斥，賴政府同意將巨額資源挹注美國，將導致國內產業升級與基礎建設停滯不前，這種決策邏輯荒謬至極。面對美方的予取予求，賴政府卻同意照單全收，是腦袋浸水還是破了洞？答應這些賣國條件，台灣還剩下什麼？賴清德對內迴避監督、獨斷專行，如此總統，如何談「國家利益」？

許宇甄強調，國家不是賴清德的私人公司，更不是民進黨的黨產。外交談判不能黑箱作業，更不能讓人民事後才發現台灣已被出賣殆盡。即便部分細節需保密，至少應公開談判架構，讓全民有基本知情權與預期管理，避免市場信心崩潰。如今各種不確定訊息四起，對國內產業信心造成嚴重打擊，賴政府的黑箱處理方式極度不負責任。

許宇甄最後強調，台灣不能再走回不問代價、虛應故事的老路，更不能將主權與產業未經監督地出讓，換取虛幻的美國支持。賴政府應依法公布與美談判的完整架構、承諾內容與實際代價，讓國會與全民共同監督，一同守護台灣的核心利益。