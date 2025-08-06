823罷免戰略調整？　何博文強調與公民同行：陸戰隊深入巷戰

▲民進黨代理秘書長何博文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

在726大罷免，罷團、綠營嚴重挫敗後，外界關注綠營對823後續7件罷免案態度。對此，民進黨代理秘書長何博文今（6日）受訪時強調，一直都是跟罷區所有公民同行，823也是如此，黨工跟重要主管也有進駐，也會組成823應援陸戰隊，會直接到社區、鄰里、巷弄宣傳，會全力協助，一起完成823這個重要的民主過程。

對於後續823幾件罷免案，黨部是否要調整空戰、陸戰策略？何博文表示，一直都是跟罷區所有公民同行，823也是如此，黨工跟重要主管也有進駐，也會組成823應援陸戰隊，會直接到社區、鄰里、巷弄宣傳，直接對人民宣傳，也希望透過街頭宣講跟客廳會方式深入基層、激起民眾共鳴，一起完成823這個重要的民主過程。

何博文指出，透過罷免的過程讓民眾關心國會、關心國家政治發展，這都是正向作為，823會全力協助，也在過程中讓民主更加深化。

至於白宮前國策顧問惠頓近日稱賴政府太左派、跟川普漸行漸遠；國務院資深顧問葛來儀則打臉，她表示民進黨跟共和黨淵源比惠頓想得更深厚。

對於美方言論，何博文表示，不需要被見縫插針，尤其現在大家最關注關稅議題，行政團隊非常認真，不眠不休關注、隨時掌握最新局勢，一直到現在都還在談判協議過程中，關稅也降到現在暫時性的20%，取得一定進展。

何博文也提到，台灣是美國第六大貿易逆差國，逆差遠高日韓，美國當然會相對提出一定要求，行政團隊對此都時時關注，也希望為台灣爭取到最大利益，過程中衷心期盼跟呼籲，在野黨給行政團隊多一份鼓勵，行政團隊一定會盡全力照顧台灣人民權益。