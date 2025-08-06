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川普嗆「印度經濟已死」！威脅加碼25%關稅　莫迪政府震驚反應曝

▲美國總統川普與印度總理莫迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國總統川普與印度總理莫迪。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普威脅在24小時內將印度進口商品關稅「大幅提升」至25%以上，原因是印度持續採購俄國石油且維持高貿易壁壘。此言一出令新德里政府官員震驚、感覺遭受背叛，當局正緊急因應可能的經濟衝擊。

川普日前接受CNBC訪問時毫不留情批評印度經濟「已死」，貿易壁壘「令人厭惡」，並指控印度對烏克蘭困境漠不關心，「印度正在為戰爭機器加油，如果他們要這麼做，我不會高興。」

《彭博》報導，川普這番話有如「甩了印度一巴掌」。印度官員透露，政府內部對川普此舉毫無應對範本，最新進展已對兩國關係帶來壓力。目前印度商工部正討論如何協助受衝擊最嚴重的出口商，尤其是寶石、珠寶及紡織業者，官員也將繼續尋求檯面下談判，以緩解緊張情勢。

川普針對印度的威脅主要源自其與俄國的經濟往來，川普已對俄國總統普丁發出在8月8日前與烏克蘭達成停火協議的最後通牒，並企圖透過制裁印度、中國等持續採購俄國能源的國家進一步施壓。印度今年以來每天約從俄國進口約170萬桶原油，皆透過海運輸入。

面對美國施壓，總理莫迪政府目前仍堅持立場，認為美國對其與俄國關係的指控並不合理。俄國是印度最大石油及軍事裝備供應國，官員已暗示不會指示煉油廠停止採購俄國原油。莫迪持續呼籲國民增加購買本土商品，以抵消全球需求可能下滑的影響。

經濟學家估計，25%關稅可能使印度GDP成長下滑0.3%。滙豐銀行印度首席經濟學家班達里（Pranjul Bhandari）警告，額外懲罰措施將進一步抑制成長，導致資本流入與投資減少。印度商工部內部評估顯示，25%關稅將影響該國7至9月期間約10%出口。

為緩解關稅衝擊，新德里正考慮加快實施出口促進計畫，該計畫在2月預算中提出，編列225億盧比（2.56億美元）支持出口商。知情人士透露，預算金額可能增加，以協助企業抵銷與獲得15%至20%較低稅率待遇的區域競爭對手競爭時的潛在損失。

印度也考慮對美國放寬部分乳製品市場准入規則作為讓步，政府正討論是否允許有限進口某些乳製品，如印度未生產的起司和標明動物飼料來源的煉乳。印度對乳製品維持高達60%的關稅以保護本土產業，這項讓步意義重大。

印度反對黨領袖拉梅什（Jairam Ramesh）批評莫迪與川普的友好關係，指責他對川普言論默不作聲，「我們正受到威脅，將徵收超過25%的關稅，我們被告知不該從俄國購買石油。事實證明，這種友誼代價昂貴。」

德里智庫阿南塔中心（Ananta Centre）執行長巴格奇（Indrani Bagchi）分析，川普的行動將促使印度做出回應，但不太可能報復，更可能尋求與美國進一步對話。

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