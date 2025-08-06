藍營嗆淋雨挖水溝是作秀　何博文：歡迎大家報名一起來

▲代理秘書長何博文投入救災。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨代理秘書長何博文近日率領志工隊，前往台南淹水災區救災，何博文也親自冒雨挖水溝清淤泥，該照片曝光後，引起熱議，藍營則酸是擺拍作秀。對此，何博文今（6日）受訪時表示，大雨滂沱、泥濘中協助災民清淤，站在汙泥水溝中搬石頭、清雜草，希望讓災民免於淹水之苦。一直到今天都還有黨公職在災區協助，如果這樣被說是擺拍，歡迎大家一起來擺拍，只要能協助災民即早度過難關，都歡迎。

對於在野黨酸是作秀，何博文指出，實在是蠻遺憾有這樣的言論，很多照片是媒體拍的也不是黨部拍的，大雨滂沱、泥濘中協助災民清淤，站在汙泥水溝中搬石頭、清雜草，希望讓災民免於淹水之苦。如果這樣被說是擺拍，歡迎大家一起來擺拍，只要能協助災民即早度過難關，都歡迎。

何博文也提到，事實上一直到今天，中央跟地方黨部黨公職都還在地方全力救災，今天原住民部門的主管也在現場救災，質疑擺拍的人可以不要用嘴巴治水、救災，大家都能夠報名，一起協助災民重建，如果泥濘中站幾個小時清淤是擺拍，歡迎大家一起來擺拍，全力協助災民。

而僅2度前往災區的藍委謝龍介，上午被媒體詢問是否很少去勘災，謝龍介變臉說下雨天故意去淋雨叫救災嗎？何博文表示，謝龍介說什麼一點都不重要，我們關心的就是災民、希望災區盡早恢復，這最重要，其他一些政治上口水、用嘴巴協助，一點都不重要。