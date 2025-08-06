川普要台積電投資3千億美元　趙少康：政府說台美關係史上最好？

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普昨日接訪問時表示，台積電將在美國投資3000億美元，不過台積電其實先前已經宣布要投資1650億元，讓人懷疑這接近翻倍的數字真實性，台積電對此沒有正面回應，僅稱「目前美國投資計畫就是已宣布的1650億美元」。前中廣董事長趙少康今（6日）直言，台灣政府也要幫台積電講話，不能讓台積電單獨面對，不是說台美關係有史以來最好嗎？

川普在接受《Squawk Box》專訪時，透露他未來一週內會宣布新的晶片關稅政策，並希望半導體能更多在美國生產。川普在訪問中提到台積電將投資3000億美元，直接將話題炒熱，但這數字比台積電之前宣布的金額多了近一倍，讓人懷疑這消息的真實性。

趙少康今日受訪表示，川普經常隨便講，也不知講真講假，常常大筆一揮就加了，不知道現在台積電要怎麼辦，一兩周內就要公布半導體關稅，台積電現在也沒評論，對川普談話也不敢澄清，三千億是真還假總要有態度！誠實是最好的政策。

趙少康說，對川普只能見招拆招，川普一直想把半導體到美國設廠，未來除了台積電，還有其他高科技產業也會被要求去美國設廠，這些都會面臨很大壓力，台灣政府也要幫台積電講話，不能讓台積電單獨面對，不是說台美關係有史以來最好嗎？

趙少康又說，台灣加軍購，賴清德總統還說明年會超過GDP3%，那應該要買最新的武器啊！但美國又拿不出貨來，一下烏克蘭重要，一下又要以色列，不是說台海最危險嗎？關係最緊張嗎？為何武器又拿不出來？