74年最詭雨7月　「3大水炸彈」夾殺！2張圖看全台刷紀錄

▲台南豪雨下不停，市長黃偉哲涉水勘災。（圖／翻攝黃偉哲臉書）



記者許力方／台北報導

豪雨水淹南台灣，繼「百年首見」登陸嘉義的丹娜絲颱風，重創台南，後有范斯高、竹節草相繼路過台灣，加上低壓帶影響，帶來驚人雨勢，上周又在猛烈西南氣流之下，中南部連續七天、天天紫爆，災情慘重。中央氣象署統計，全台平地測站的平均累積雨量創下自1951年以來同期新高，同時降雨日數達到次多，日照時數最少，氣溫也偏低。

氣象署指出，7月台灣經歷了極為異常的氣候，全台平地測站的平均累積雨量創下自1951年以來同期新高，7月平均累積雨量高達767.0毫米，遠超過氣候平均值（235.3毫米）達531.7毫米。這段期間，受到颱風、低壓帶及西南氣流接連影響，中南部及花東地區降雨達到大豪雨甚至超大豪雨等級。其中，台中、日月潭、成功、大武及蘭嶼站的月雨量均創下該站同期最多紀錄，而嘉義及恆春站則為同期次多。

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▲全台平地測站的平均累積雨量創下自1951年以來同期新高。（圖／中央氣象署）



降雨日數也異常偏多，全台平均達到19.2天，較氣候平均值多出8.2天，僅次於1972年7月的19.5天，為同期次多雨日。彭佳嶼、基隆、鞍部、竹子湖、嘉義及成功等測站的雨日數均創下該站同期最多。

受持續降雨影響，7月全台日照時數大幅減少，平均僅137.6小時，較氣候平均值（224.9小時）減少87.3小時，寫下自1951年以來同期最少日照時數紀錄。除了彭佳嶼、玉山及台東站外，全台各測站的日照時數均為該站同期前3少。

在氣溫部分，7月全台平均氣溫為28.4度，較氣候平均值（29.0度）偏低0.6度。除淡水、新竹、阿里山、玉山、嘉義、恆春、澎湖及東吉島站氣溫正常外，其他地區氣溫均偏低。此外，最高氣溫超過35°C的天數平均僅2.7天，較氣候平均值少2.6天。主因颱風、低壓帶及西南氣流影響期間，局部地區氣溫明顯下降。