造假連署書！年假變出2067份　國民黨嘉義黨部書記長10人起訴

▲嘉義地檢署將涉案10人提起公訴。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

嘉義地檢署偵辦民進黨立委陳冠廷罷免案，近日偵查終結，依偽造文書罪及《個人資料保護法》，起訴國民黨嘉義縣黨部書記長楊富程、立委王育敏辦公室主任何博倫等10，另有8人則獲檢方緩起訴。楊、何兩人目前仍遭羈押，全案今天下午移審嘉義地方法院後，將由法官開接押庭決定是否繼續羈押。

楊富程先前經檢方訊問後，僅坦承自己抄寫不實提議人名冊部分，但否認曾經指示其他共同被告抄寫不實的部分，但法院認定，楊富程是嘉義縣黨部之書記長，職務均比其他共同被告甚高，自應有上命下從之關係，如不是楊的指示，其他共同被告何須要偽造？

檢方起訴指出，楊富程等10人於今年1月間，為反制其他公民團體推動之罷免黨籍立法委員行動，明知罷免案須由選舉區之選民，基於自主意願填具罷免提議書，亦明知個人資料未經本人同意不得非法利用，竟先刻印「徐○榮」私章，再登入「國民黨組織管理系統」資料庫，下載選舉區內的黨員名冊，重新排序並裝訂成冊，復於同年1月23日召集核心幹部開會，連同刻有「徐○榮」私章及整疊約300張之空白、提議人名冊，交予與會成員，並指示於農曆春節期間，填寫完成所分配之罷免案所需提議人名冊，以達到送交立委陳冠廷立委罷免案提議人名冊2204份以上之門檻，共補足所需提議人名冊共2639份，其中確認偽造計2067份。。

檢方根據查抄的電腦光碟、LINE聊天對話紀錄等證據，且10人都承認抄寫偽造提議人名冊之事實，檢方認為10人犯行明確，依偽造文書罪及《個人資料保護法》將10人起訴，另8人則獲緩起訴。