陸14歲少女遭霸凌拍片　警方時隔11天才公佈處置...母親氣到暈倒

記者魏有德／綜合報導

四川江油7月22日發生的一起未成年人校園霸凌事件震驚大陸全國，同為未成年的四名施暴者不僅對一名14歲少女辱罵威脅，還拳打腳踢施暴，並將過程用手機錄下來傳至網路上「炫耀」，在網路社群上引起不少人關注同情。然而，由於施暴者有著未成年的「年齡護盾」，再加上被害方未得到施暴者方的誠懇道歉，事件因此升級。

▲四川14歲少女遭霸凌，過程還被拍片上傳網路，造成二次傷害。（圖／翻攝微博，下同）

《央廣網》報導，8月4日，江油市公安局就此發佈通報。通報顯示，經調查，7月22日15時許，劉某甲（女，15歲）因與賴某某（女，14歲）發生矛盾，遂邀劉某乙（女，13歲）、彭某某（女，14歲）一起，對賴某某進行辱罵、威脅和毆打。同行人員在現場圍觀並拍攝視頻（影片），後被上傳網路。毆打造成賴某某頭皮、雙膝等多處挫傷，經鑒定為輕微傷。

通報稱，公安機關依法對劉某甲、彭某某作出治安處罰的決定；對劉某乙及其餘圍觀人員批評教育，責令其監護人嚴加管教。同時，根據《中華人民共和國預防未成年人犯罪法》相關規定，對劉某甲、彭某某正按程序開展送往專門學校進行矯治教育的相關工作。

根據施暴者上傳至網路的影片顯示，被害少女為求自保，曾要求霸凌者停下動作，不然被家人知道會報警處理，但是，施暴者卻囂張的表示，進過十多次派出所，「又不是沒進去過，20分鐘就出來。」這也讓這段影片讓人看了咬牙切齒。

據了解，被害少女的母親為喑啞人士，有相關人士透露，因其家庭弱勢，長期在校受排擠，曾多次被同一集團霸凌（堵廁所欺凌、勒索錢財），還嘗試轉學未果。

霸凌事件發生後，經過11天才啟動傳喚調查，外網傳出多段母親得知消息，氣到暈倒的影片，也有被害人父母跪地請求「領導」伸張正義的畫面，讓外界十分不捨，也讓當地民眾群情激憤，甚至演變成維權事件的警民衝突。

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