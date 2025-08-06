禿髮怎麼辦？　王正坤醫師傳授頭皮保養全攻略

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師受邀上節目，解說禿頭掉髮成因與醫學對策。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對日益普遍的禿頭與掉髮困擾，藝群醫學美容集團董事長、皮膚科專科醫師王正坤，受邀參與電視節目，深入淺出解析毛髮生理、掉髮原因與最新醫療技術，現場與主持人林書煒、藝人陳真、佩佩、維尼互動輕鬆，讓觀眾在歡笑中學習正確的頭皮保健觀念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王正坤醫師說明，毛髮的生長週期分為生長期、衰退期與休止期，壓力、荷爾蒙失衡或營養不足都會造成生長期縮短、休止期延長，導致掉髮加劇。毛髮分為胎毛、柔毛與終毛，其中終毛若受雄性賀爾蒙影響將逐漸退化為細毛甚至脫落，最終形成禿頭。

針對治療方法，王醫師提到目前國際主流包括外泌體、PRP、自體血漿、PDRN、低能量雷射、紅光照射、口服藥物、植髮等，雖各有機轉，但應由專業醫師評估頭皮狀況後進行，勿自行嘗試來路不明偏方。他更點名坊間流行的「鹽巴洗頭」「抹生薑」、「燙湯匙按摩」等偏方不僅無效，還可能引發毛囊炎。

王正坤醫師也提醒日常應從清潔做起，選用溫和控油洗髮精、避免頻繁染燙與過度造型，並搭配良好作息與均衡飲食，幫助毛髮健康生長。作為皮膚科醫師與企管博士的王正坤醫師，同時擔任台灣美容醫療促進協會理事長、藝群集團董事長，並於長榮、成大等校授課，長年推動醫美教育與安全治療理念。