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醫美界CEO教戰心法　王正坤：模組化制度與誠信文化是關鍵

▲王正坤醫師於中山大學後EMBA課程中分享藝群醫美集團快速展店的策略資源運用。（記者林東良翻攝，下同）

▲王正坤醫師於中山大學後EMBA課程中分享藝群醫美集團快速展店的策略資源運用。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

如何從一間診所擴展為全台21家？國立中山大學管理學院「後EMBA—西灣生生塾」20日下午舉行專題講座，邀藝群醫學美容集團董事長、台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師授課，以〈策略管理與企業戰略資源〉為題，剖析企業如何運用核心資源達成連鎖擴張，並以藝群集團自身實例，分享快速展店與品質控管的成功經驗，吸引來自全台EMBA校友熱烈參與。

▲王正坤醫師於中山大學後EMBA課程中分享藝群醫美集團快速展店的策略資源運用。（記者林東良翻攝，下同）

王正坤指出，企業若能掌握具備「價值性、稀有性、難以模仿性、組織化」（VRIO）的核心資源，便能建立長期競爭優勢。他以藝群集團為例，強調「醫學知識」、「安全」與「誠信」是集團最無法取代的無形資產，每週醫師讀書會制度已持續20餘年，落實醫療安全、強化誠信文化，亦透過服務輔導與投訴機制維持顧客信賴與員工熱情。

▲王正坤醫師於中山大學後EMBA課程中分享藝群醫美集團快速展店的策略資源運用。（記者林東良翻攝，下同）

在講座中，王正坤醫師進一步說明，藝群成功展店關鍵在於「模組化與制度化」：無論是醫療流程、醫師訓練系統或品牌服務體驗，皆採標準化設計，確保新診所開幕後仍能傳承企業文化與醫療品質。他也以台積電與鴻海為例，剖析不同企業的資源特質對毛利表現的影響，強調若缺乏稀有、難以複製的戰略資源，即使擴張迅速也可能喪失競爭力。

▲王正坤醫師於中山大學後EMBA課程中分享藝群醫美集團快速展店的策略資源運用。（記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師擁有企管博士學歷與皮膚科專科執照，長年致力於醫學美容教學與副作用預防，目前於成功大學、長榮大學授課，累積深厚的學術與實務經驗。此次授課內容理論結構清楚、案例實戰豐富，亦呼應後EMBA課程強調的策略整合與資源運用，學員表示收穫滿滿，對企業未來發展方向有全新思維啟發。

▲王正坤醫師於中山大學後EMBA課程中分享藝群醫美集團快速展店的策略資源運用。（記者林東良翻攝，下同）

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