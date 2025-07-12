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成大羽球公開賽熱戰登場　王正坤盼台灣再出世界冠軍

▲藝群醫美董事長王正坤醫師出席開幕式，勉勵年輕選手勇敢追夢，站上世界之巔。（記者林東良翻攝，下同）

▲藝群醫美董事長王正坤醫師出席開幕式，勉勵年輕選手勇敢追夢，站上世界之巔。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年第32屆「藝群成大羽球公開賽」於7月9日至13日在成功大學盛大登場，吸引近2000位來自全國各地的羽球好手共襄盛舉，12日舉行開幕儀式，由藝群醫學美容集團董事長、成大校友王正坤醫師致詞，勉勵選手傳承台灣羽球拼戰精神，挑戰自我、逐夢世界舞台。

▲藝群醫美董事長王正坤醫師出席開幕式，勉勵年輕選手勇敢追夢，站上世界之巔。（記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師長年推動體育發展，自2023年起連續三年冠名贊助「藝群成大羽球公開賽」，以實際行動回饋母校、推廣健康運動。他表示：「羽球不只是競技項目，更是一輩子都能參與的健康運動。希望年輕選手將羽球融入生活，鍛鍊身心、成就自我。」

▲藝群醫美董事長王正坤醫師出席開幕式，勉勵年輕選手勇敢追夢，站上世界之巔。（記者林東良翻攝，下同）

在開幕致詞中，王正坤提及台灣羽壇近年國際成績斐然，包括戴資穎、李洋、王齊麟、周天成、王子維等名將皆屢創佳績，其中李洋與王齊麟更在奧運奪金，寫下歷史。他期許在場所有選手能承襲這份榮耀，持續磨練，有朝一日也能站上世界舞台，再為台灣奪得羽球世界冠軍。

▲藝群醫美董事長王正坤醫師出席開幕式，勉勵年輕選手勇敢追夢，站上世界之巔。（記者林東良翻攝，下同）

除了冠名贊助，藝群醫美集團也特別提供旗下知名保養品牌「Dr.藝群口碑面膜」作為選手與志工紀念品，傳遞企業對健康與美的重視。

▲藝群醫美董事長王正坤醫師出席開幕式，勉勵年輕選手勇敢追夢，站上世界之巔。（記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師現任台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團董事長，為企管博士與皮膚科專科醫師，並在成功大學EMBA授課「連鎖品牌經營管理」，於成大附設醫院推動美容醫學教育逾20年。去年更捐贈600萬元設立「王正坤講堂」，持續支持母校教育發展。

▲藝群醫美董事長王正坤醫師出席開幕式，勉勵年輕選手勇敢追夢，站上世界之巔。（記者林東良翻攝，下同）

藝群醫美集團目前於六都設有20家診所與1家保養品公司，為台灣醫美業界指標品牌。此次連年贊助羽球賽事，也見證企業社會責任與教育支持的落實。

▲藝群醫美董事長王正坤醫師出席開幕式，勉勵年輕選手勇敢追夢，站上世界之巔。（記者林東良翻攝，下同）
成大羽球公開賽自創辦以來已邁入第32屆，是國內歷史悠久且具規模的羽球賽事。隨著成功大學羽球館設施擴建及藝群集團的長期贊助，賽事規模逐年擴大，為台灣羽球運動注入源源不絕的新動能。

▲藝群醫美董事長王正坤醫師出席開幕式，勉勵年輕選手勇敢追夢，站上世界之巔。（記者林東良翻攝，下同）▲藝群醫美董事長王正坤醫師出席開幕式，勉勵年輕選手勇敢追夢，站上世界之巔。（記者林東良翻攝，下同）

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