藝群醫美第21家診所進駐桃園藝文特區　王正坤：打造醫美新標準

▲藝群醫學美容集團第21家診所進駐桃園藝文特區，吸引民眾排隊諮詢。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

醫美市場戰火再起，藝群醫學美容集團持續穩健展店，第21家「藝群藝文診所」18日於桃園藝文特區盛大開幕，現場湧現大批民眾排隊諮詢，甚至一度造成交通壅塞。

台南藝群醫學美容集團以「每月一診」速度擴張，穩居全台連鎖醫美診所數量之最，再次展現以醫學專業為根的品牌實力。藝群醫美集團由皮膚科專科醫師王正坤博士創立，繼上月新竹高鐵站區診所啟用後，此次選定桃園核心地段插旗，擴大在北北桃軸線的市場布局。這也是藝群在桃園的第2間分院，意味集團不僅完成六都布點，更正式邁入二線城市市場深化的新階段。

王正坤醫師指出，藝群能在競爭激烈的醫美市場脫穎而出，關鍵在於以「醫學知識」為品牌核心，整合臨床、教學及保養品研發，打造醫療、醫美與保養品三合一的完整鏈結。王醫師除為集團董事長，也身兼台灣美容醫療促進協會理事長，並於長榮、成功大學等大專院校授課，長年參與醫學論文與教科書撰寫，致力於醫美醫師專業教育。

創立於1997年的藝群醫美，自台南發跡，28年來已在台北、新北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等地設有據點，同時成立Dr.藝群保養品公司，提供玻尿酸精華液與神經醯胺等醫師推薦自有品牌，打通醫療到消費市場的垂直整合。

此次新設的藝群藝文診所，選址於桃園藝文特區，地段匯聚展演中心、圖書館與高樓社區，是桃園高階消費族群最密集區域。診所內部設計以藝術燈「藝術之鳥」為靈感，營造出自由、優雅與專業兼具的空間氛圍，從大廳到療程規劃，處處體現「以醫學為本」的品牌哲學。

上，再南返高雄，構築起全台軌道經濟醫美網路。他強調，藝群的核心競爭力在於標準化管理結合專業醫學力，是醫療連鎖品牌可借鏡的擴張典範。