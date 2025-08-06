傳納坦雅胡擬「全面接管」加薩　川普避談僅稱：正協助糧食分配

▲納坦雅胡傾向推動「全面軍事接管」加薩走廊，川普則拒絕對此表態。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）5日召開高層安全會議，傾向推動「全面軍事接管」加薩走廊，翻轉2005年以色列撤軍政策。美國總統川普（Donald Trump）則不願對此表態，僅稱會繼續協助加薩糧食分配。

根據《路透社》報導，這場會議歷時3小時，出席官員包括參謀總長查米爾（Eyal Zamir）、國防部長卡茲（Israel Katz）、以及戰略事務部長德默（Ron Dermer）。根據納坦雅胡辦公室聲明，軍方已提出多種作戰方案，供政治安全內閣審議。

以色列第12頻道（Channel 12）指出，政府最快將於本週四（7日）召開內閣會議，正式決定是否進行全面接管行動。納坦雅胡重申，以軍仍有三大任務尚未完成，「徹底擊敗敵人、救出遭挾持人質，以及確保加薩不再構成任何威脅，這些目標一個都不能放棄。」

若以色列決定全面控制加薩，將形同推翻2005年撤軍政策。當年以色列主動撤出在地平民與軍隊，但保留對加薩的邊界、空域及能源設施掌控。如今，納坦雅胡所屬的右翼聯合政府主張重新部署軍力至加薩，聲稱當初撤軍導致哈瑪斯崛起，釀成今日安全危機。

▲加薩民眾搬運人道救援物資。（圖／路透）



然而，此舉也在國際間引發震撼。聯合國對以色列擬擴大軍事行動表達強烈關切，稱「若消息屬實，令人深感不安」。巴勒斯坦外交部更發布聲明呼籲各國「嚴正看待」此一動向，強調不論此為施壓策略或確實計畫，「國際社會皆應立即介入，阻止落實。」

美國總統川普（Donald Trump）則對此議題保持低調，未明確表態支持或反對。他僅表示，目前美方關注的重點是協助加薩地區獲得糧食與人道援助，「其他部分，將交由以色列自行決定」。

川普補充，以色列與部分阿拉伯國家也正協調援助分配與資金支援事宜，但並未透露細節。

事實上，川普今年稍早曾提出由美國「接管加薩」的構想，引發聯合國、阿拉伯國家與多方人權組織譴責，認為此舉可能引發新一輪區域動盪。如今以色列的計畫，讓外界擔憂局勢可能再度升溫。

▲加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）納賽爾綜合醫療中心（Nasser Medical Complex）兒童營養不良病房內，寶寶手臂幾乎只跟媽媽拇指一樣細。（圖／路透）



另一方面，加薩的人道災難仍在惡化。根據加薩衛生部通報，自戰爭爆發以來，已有超過6.1萬人死亡，其中多數為平民。光是5日就有80人喪生，其中20人是在北加薩等待聯合國援助物資時遭以軍開火致死；拉法（Rafah）附近的摩拉格廣場（Morag Square）也有20人中彈。

此外，已有188人死於飢餓，其中包括94名兒童。全球飢餓監測機構指出，加薩正面臨一場「正在蔓延的飢荒」，目前當地超過200萬居民中，絕大多數人已流離失所，缺乏糧食、水與醫療資源。