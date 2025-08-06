川普「關稅勒索全球」反讓輸家變贏家？　哈佛教授：害美國變窮

▲川普的關稅政策引發極大爭議。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普對全球發動貿易關稅戰，施壓各國對美投資數十億美元，被批根本是「全球性勒索」。哈佛大學經濟學教授佛曼（Jason Furman）近日就在《金融時報》（Financial Times）撰文，分享對川普發動貿易戰，究竟是贏了全球還是讓多國贏了的看法。全球雖避免了最糟的全面貿易大戰，但現況仍屬「第二糟糕」，因為美國將因關稅政策走向貧困，而歐洲、日本、韓國等貿易國反而會因此受益；他警告，美國的平均關稅稅率已從原本的約3%攀升至約20%，將直接損害消費者享有進口商品的權益。

佛曼認為，美國關稅壁壘的建立，形同「拿石頭砸自己的腳」，也可能連帶傷及他國，但若他國選擇以牙還牙，雙方都會造成更大的損失。以加拿大為例，其報復性關稅措施所承受的經濟損害，恐怕比直接承擔美國關稅還要嚴重。

在佛曼看來，川普政府的貿易策略，並非完全無法突破。他認為他國讓步不該被視為損失，而是透過「安撫川普」以換取更多市場利益，歐洲等國家的消費者可望因關稅減免，受益於進口車輛、農產品與工業品。他也感到訝異，全球未形成聯合陣線與美國談判，唯一的例外是中國，不僅尚未簽署任何協議，甚至逼迫美國對部分關稅讓步。佛曼指出，中國企業則視美國為不錯的客戶，但美國企業對中國稀土可是高度依賴。

佛曼總結，美國未來將因關稅政策走向經濟弱化，而中國則將繼續其發展路線，不受全球其他地區的貿易分歧影響，但這也可能演變成更惡化的局勢。

另一方面，《紐約時報》報導指出，川普的關稅策略如今已演變成一場冷酷的「現金遊戲」。他試圖憑藉美國的經濟實力，向各國施壓，要求對美國投入數十億美元投資，作為交換條件，保留其進入美國市場的通行權。報導更引述專家形容，川普的作法儼然是一種「全球性勒索」，與其說他在與「貿易夥伴」談判，不如說是在挾持「貿易人質」。

來自右翼智庫「卡托研究所」（Cato Institute）的經濟學家林西科姆（Scott Lincicome）更直接批評，「這無疑是全球性的勒索。事實上，川普正藉由美國的關稅政策，強迫不情願的貿易對象接受其條件。」