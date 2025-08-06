單挑美國憲法！　川普表態有意再參選拚第三任

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）5日接受美國財經媒體CNBC專訪時，被問及是否有意再度參選下一屆總統大選。他先表示「也許不會」，隨即改口稱「我希望參選」，並強調美國人民支持他政府的關稅政策與貿易協議成果。

川普指出，自己在去年大選中創下德州史上最高得票紀錄，「他們說除非我再參選，否則這項紀錄不會被打破」。儘管美國憲法第22號修正案規定總統不得連任超過兩屆，但川普3月受訪時曾語帶保留地表示，「對於尋求第3個任期的想法，並非開玩笑」，引發外界議論。

在訪談中，川普再次批評國際貿易體系「長期對美國不公平」，強調即便是盟友也占盡便宜，「不管是朋友還是敵人，朋友更糟糕」。他認為，川普政府推動的關稅與協議終結了這種現象，受到美國民眾肯定。

川普同時證實，他已拍板上路先前延後實施的「對等關稅政策」。根據白宮公告，新關稅自8月7日正式實施，涵蓋近70個國家，稅率從10％至41％不等。其中，對台灣產品課徵稅率為20％。

白宮並公布與美國達成協議的國家及地區名單，包括歐盟、日本、英國、韓國、菲律賓、印尼與越南。《紐約時報》報導，這些國家為求免於高關稅，已承諾將大量購買美國能源與飛機、加碼對美投資，並提高美國農產品與工業品的市場准入。

川普於2017至2021年間首次擔任美國總統，今年初重返白宮後，持續強調經濟與貿易政策將是其第二任期的優先事項。美國憲法第22號修正案規定，無論何人當選總統，擔任總統職務不得超過2次，而修改憲法需要國會兩院2/3多數及3/4的州同意，外界一般認為通過可能性不高。