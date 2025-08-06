美財長貝森特婉拒接聯準會　川普候選名單減至4人

▲美國財政部長貝森特（左）總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普5日表示，他已將聯邦準備理事會（Fed）下一任主席人選名單縮減至4人，其中曾被外界視為熱門人選的財政部長貝森特（Scott Bessent）已經排除在外。

川普在接受財經媒體CNBC訪問時表示，「我很喜歡貝森特，但他想留在原本的位置。」他補充道，自己在前一晚詢問貝森特是否有意接掌聯準會，對方則回應，「不，我想留在原本的位置。我想與你共事。」因此，川普決定將他從名單中剔除。

現任聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的任期將於2026年5月屆滿，川普是否選擇續任或另覓人選備受關注。川普長期批評聯準會在貨幣政策上反應過慢，尤其是在降息方面立場保守，因此外界普遍預期他將挑選一位更為鴿派的接班人。

目前公開被點名的潛在人選包括聯準會前理事華許（Kevin Warsh）與白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett），川普表示「這兩位凱文表現不錯」，另還有兩名未具名人選同樣入列。

此外，現任聯準會理事華勒（Christopher Waller）也是可能人選之一。華勒在近期政策會議中表態支持降息，立場與川普對貨幣寬鬆政策的偏好相契合。

儘管川普尚未明確揭露最終人選，但此番動向已再次凸顯其對聯準會政策路線與領導班底的高度關注，預示未來在經濟與金融政策上可能出現更多調整。