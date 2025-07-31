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國際火線／衝破正午黑暗：電影人對「反共獵巫」的逆襲

▲電影《日正當中》的海報。（圖／公共版權照片）

己成為西部片不朽經典的《日正當中》。（圖／公共版權照片）

文／朱錦華

美國參議員麥卡錫(Joseph McCarthy)跟「非美活動調查委員會」(HUAC)一搭一唱掀起的「反共獵巫」戰爭，引爆「好萊塢十君子案」發生後，對電影人造成不小衝擊。接著一再出現的「黑名單」，讓好萊塢許多人因此失業。 但並非所有電影人都甘心蒙冤或是屈服。還是有人敢挺身而出，對抗國家性的迫害。

當中不得不提的一個人，是紐約的獨立製片人兼導演史丹利克藍馬(Stanley Kramer)。他敢於碰觸具爭議性的、或探討社會敏感問題的題材，甚至挑戰威權政府。 1951年，克藍瑪找來導演佛瑞德辛尼曼(Fred Zinnemann)及編劇卡爾福爾曼(Carl Foreman)，籌拍一部叫《日正當中》(High Noon,1952)的西部片。

▲史丹利克藍瑪。（圖／公共版權照片）

勇氣十足的製片人史丹利克藍瑪。（圖／公共版權照片）

當時正值韓戰打得熾熱之際；而曾經是共產黨員的福爾曼，不久前才剛被HUAC傳喚作證。福爾曼拒絕提交任何「涉共分子」名單，被認為是「不合作的影人」，正瀕臨被列入「黑名單」的邊緣。 但克藍瑪不為所動，照拍不誤。

《日正當中》（港譯《龍城殲霸戰》）的故事很簡單。賈利古柏(Gary Cooper)飾演一名新婚和剛退休的小鎮警長凱恩，準備帶著妻子（葛麗絲凱莉飾演）到他鄉營生。但消息傳來，昔日被他抓過的一名惡棍，正帶著3名同夥前來尋仇。火車將在正午到達，而新警長要在第二天才到任…。

▲賈利古柏。（圖／公共版權照片）

賈利古柏與飾演新婚妻子的葛麗絲凱莉。（圖／公共版權照片）

妻子勸凱恩一起離開。但凱恩自認為有責任維護法紀，對抗邪惡，堅持留下來面對。於是，他四出求援，但是鎮民都懼怕惡勢力，無人敢出來助拳。接近正午的時候，凱恩孤身一人走在空蕩蕩的小鎮街上……。電影採用當時罕見的「實時同步」手法（故事在真實情境中進行的時間，跟放映時間相同，都是85分鐘），加強了緊張氣氛與壓迫感。

《日正當中》在電影史上被解讀是一部影射被迫害者對抗麥卡錫主義的電影。它上映後叫好又叫座（預算70萬美元，全球票房1200萬美元），它獲得4項奧斯卡獎：包括讓也曾被HUAC傳喚作證的賈利古柏第二度當上影帝。

▲亨弗萊鮑嘉。（圖／公共版權照片）

力挺第一修正案賦與人民言論自由的亨弗萊鮑嘉。（圖／公共版權照片）

該片大獲成功後，克藍瑪再接再厲，找來黑名單上「十君子」之一的愛德華狄米屈克(Edward Dmytryk)，在1954年推出新片《凱恩艦事變》(The Caine Mutiny)。由於克藍瑪是獨立製片人，不受好萊塢束縛，所以黑名單上人的他照樣敢用。該片同樣叫好叫座（預算200萬美元，全球票房2180萬萬美元），並且獲得奧斯卡7項提名，當中包括最佳導演與最佳男主角。而該片男主角，正是1947年時，帶領非政治組織「第一修正案委員會」成員到華府向HUAC嗆聲的好萊塢「大腕」亨弗萊鮑嘉(Humphrey Bogart)。

1953年，瑪麗蓮夢露的第三任丈夫、著名劇作家亞瑟米勒(Arthur Miller)推出了他生涯重要代表作之一的《坩堝》(The Crucible)，描述1692年至1693年發生在麻州塞勒姆鎮的審判女巫案始末，以此影射麥卡錫主義的霸道橫行。從此「獵巫」(Witch Hunt)一詞，開始為世人所熟知及廣泛使用。這齣劇在1996年被拍成電影，台灣譯名是《激情年代》。

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