虎尾農工迎百年　首度由女校長接任

▲新任校長張嘉惠（右四）期許自己能成為「立足在地、溫馨友善」的校長。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

國立虎尾高級農工職業學校今（5）日舉辦114學年度校長交接典禮，卸任校長李重毅於任內八年貢獻良多，新任校長由張嘉惠女士接棒，成為虎農首位女性校長。國立虎尾農工創校於 1928年，此次交接不僅象徵世代交替，更是邁向百年校慶的重要起點，宣告虎農將啟動嶄新時代。

李重毅自106學年度上任以來，堅持「學生第一、教學為先」信念，讓虎農在產學合作、教學設備與升學表現上都大躍進。任內推動多項重大建設，包括機械群科與商科實習大樓（總投資逾1億1千萬）、新購車床銑床設備近4千萬，總爭取資源更高達8千萬元，硬體、軟體全面升級。

不只校務發展亮眼，教育部評鑑、技職合作、特殊教育等評比均獲佳績，多位師生也在全國賽事中抱回獎項。食品科學生連7年摘金手獎，升學表現更是突破性成長，錄取國立科大學生人數翻倍，令人刮目相看。

即日起接任的新校長張嘉惠，是虎農史上首位女性校長，資歷深厚、行政與教學經驗兼具。曾任學務主任、圖書館主任、學校秘書，參與教育部各項計畫與審查會，深耕技職教育不遺餘力。張校長學歷同樣耀眼，從成功大學中文系畢業後，取得中山大學碩士與高師大博士學位，現正攻讀第二個博士學程。曾獲「教學卓越獎」銀質獎、「友善校園」績優學校等多項肯定，是難得一見的全方位教育人。

張嘉惠提出「共構多元創新的友善校園」理念，主張以學生為主體、教師為核心，強調課程創新、社區連結及學校特色發展。她將以五大策略為核心課程願景、全人教育、專業成長、多元參與與創新動能讓每位學生都能在虎農發光發熱。也將推動品牌打造、行政效率優化、美感與人文涵養提升等策略，期許虎農成為技職教育的標竿。