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長庚資助花東學子參與競賽、拿證照　與4校簽約支援偏鄉技職教育

▲▼長庚醫院與花東地區四所學校簽約，鼓勵技職人才有更好的發展。（圖／長庚醫院提供）

▲長庚醫院與花東地區四所學校簽約，鼓勵技職人才有更好的發展。（圖／長庚醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

為了擴大支援偏鄉技職教育，長庚醫療財團法人今（1日）與花東地區的4所高中、職校簽約，贊助校園技職人才參加大型競賽，爭取桂冠或取得證照，使未來的技職生涯能走得更順利，有更好的發展。玉里高中校長詹坤達表示，有了這些經費的挹注，讓偏鄉不再是偏鄉，使花東技職學生可跟西部的孩子在同一個舞台競爭，提升孩子們的自信。

長庚醫療財團法人自2018年開始與玉里高級中學共同推動「偏鄉技藝展能計畫」公益專案，贊助該校學生參加與該類科相關賽事、展覽、證照考試所需之報名費、交通費、住宿費、保險費及膳雜費等，金額雖然不高卻足以幫助學生提升自信，並豐富求職時的經歷，至2024年已有836人次學生獲得贊助，成績斐然。

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今年長庚醫療財團法人再將公益面由玉里高中拓展至花東地區的光復高級商工職業學校、成功商業水產職業學校及關山高級工商職業學校共四所學校，鼓勵更多技職人才出頭天。

今日由決策委員會主委代表程文俊，在國教署副署長戴淑芬的見證下，與花東地區的玉里高級中學校長詹坤達、光復高級商工職業學校校長李秋嫺、成功商業水產職業學校校長邱申寶琪和關山高級工商職業學校校長王怡婷進行簽約。

程文俊表示，學生參加職業類科大型競賽，可提升技藝及開拓視野，取得相關技職證照更有助升學與提升求職競爭力。但國內大型技藝競賽舉辦地點多在西部地區，有些證照考試的考場與偏鄉也有一段距離，對花東地區學生來說交通費是一大負擔，若無法當天往返還要再籌措住宿費，萬一經費不足甚至得放棄競賽，這種辛苦是我們沒有辦法體會的。

玉里高中觀光科畢業的陳進宏就是一例，他目前就讀景文科大餐飲管理系，曾榮獲全國遊程設計第三名、口布折法教學影片佳作、全國技藝競賽餐飲服務組優勝、110學年度花蓮縣優秀青年代表，具有餐飲服務丙級、旅館客房服務丙級、飲料調製丙級證照。

陳進宏感謝長庚醫療財團法人的資助，讓他在玉里高中學習過程中完全不用擔心經費問題，也才能在全國技藝競賽中，順利獲得全國優勝的成績。現在他除了上課，也在台北知名大飯店的餐廳實習，過去的競賽培訓經驗讓他更有自信，未來會在這個領域中繼續努力，成為更好的自己。

玉里高中餐飲管理科同學彭歆棠，近日甫獲得「113年全國技藝競賽中榮獲烘焙職種－金手獎」肯定，並已考取烘焙食品-麵包丙級、中餐烹調-葷食丙級證照，他發表感言表示，「早期學長姐常因為經費因素，只好放棄一些重要的比賽，現在有長庚醫療財團法人的支持，讓我們完全不用擔心經費問題，只要全心努力、專注學習。雖然訓練過程十分辛苦，常常必須一個人在課後或假日孤獨地練習，但是感謝指導老師和長庚醫療財團法人，才能讓我順利把這個大獎帶回學校。」

程文俊強調，長庚醫療財團法人善盡社會公益責任，持續投入資源支援花東偏鄉的技職教育，希望這項技職人才培養計畫如同種下一顆希望的種子，幫助花東偏鄉學生有更光明的前程。

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