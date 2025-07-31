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嘉義縣114學年度校長交接　6校榮退18校異動7候用派任

▲▼ 114學年度嘉義縣國中小學校長佈達交接典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 114學年度嘉義縣國中小學校長佈達交接典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣今(31)日舉行114學年度國中小學校長佈達交接典禮，今年全縣共計6位校長退休、18位校長連任、18位校長異動，另有7位候用校長正式派任，新任校長自8月1日起履新上任。縣長翁章梁親自主持監交，完成象徵信任與責任的交接儀式。

▲▼ 114學年度嘉義縣國中小學校長佈達交接典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 縣長翁章梁主持114學年度嘉義縣國中小學校長佈達交接典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，校長是校園的最高領導者，不僅肩負學校發展的方向，也承載著師生的期望與家長的信任。他強調，教育是國家發展的根基，期許所有校長都能不忘初心，謹記宣誓時的承諾，攜手扛起嘉義縣教育的重任。

此次榮退的6位校長分別為嘉新國中張家碩、民和國中官志隆、竹園國小鄭鴻鵬、六美國小翁浩育、福樂國小蔡鎮名，以及內甕國小曾月照。縣長翁章梁感謝並肯定他們多年來對嘉義縣教育的奉獻與付出，強調每位校長在任內都為學校注入深遠影響，留下珍貴的教育資產。

▲▼ 114學年度嘉義縣國中小學校長佈達交接典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

退休校長致詞代表蔡鎮名表示，未來將退而不休，就自己能力所及，留在嘉義，繼續為嘉義縣的教育付出。

新任校長代表陳黎娟致詞時，感念前輩校長們以深厚的教育理念與堅定的領導風範，為學校帶來豐碩成果。同時她也承諾，將攜手學校團隊，為孩子們開創更多美好的可能。

名單如下
一、高中部分
（一）連任原校
竹崎高中蘇淵源校長連任、永慶高中郭春松校長連任。

二、國中部分
（一）連任原校
過溝國中柯志明校長連任。


（二）異動他校
豐山實驗教育學校梁俊彥校長遴選至阿里山國中小、新港國中林婉鈴校長遴選至中埔國中、義竹國中蔣佳樺校長遴選至新港國中、中埔國中鄭志成校長遴選至豐山實驗教育學校、阿里山國中小邱獻萱校長遴選至民和國中、豐山實驗教育學校梁俊彥校長遴選至阿里山國中小。


（三）候用初派
水上國中候用校長薛汝芳遴選至義竹國中、太保國中候用校長陳彥榕遴選至嘉新國中。

三、國小部分
（一）連任原校
柴林國小翁若溱校長連任、北回國小蔡明哲校長連任、平林國小劉麗吟校長連任、灣內國小胡協豐校長連任、和興國小周濟仁校長連任、義仁國小陳永昇校長連任、大同國小吳順發校長連任、祥和國小陳志峰校長連任、社團國小陳建裕校長連任、雙溪國小徐英傑校長連任、南興國小黃銘宗校長連任、龍山國小翁瑞隆校長連任、柳林國小黃瀅嘉校長連任、後塘國小蔡志榮校長連任、東石國小葉佳榔校長連任。


（二）異動他校
大南國小謝世達校長遴選至圓崇國小、社口國小蔡素美校長遴選至南靖國小、竹村國小吳貞宜校長遴選至松梅國小、松梅國小黃志強校長遴選至竹村國小、南靖國小曾俊銘校長遴選至福樂國小、達邦國小林進富校長遴選至社口國小、光華國小楊素花校長遴選至菁埔國小、和順國小賀惠芳校長遴選至好美國小、圓崇國小陳玥臻校長遴選至來吉國小、香林國小賴忠和校長遴選至大南國小、好美國小蔡瑞芳校長遴選至和順國小、菁埔國小陳信峯校長遴選至竹園國小、大湖國小李奕龍校長遴選至六美國小。


（三）候用初任
新港國小候用校長陳思璇遴選至香林國小、社口國小候用校長林志偉遴選至桃源國小、美林國小候用校長陳彥輔遴選至光華國小、黎明國小候用校長陳黎娟遴選至達邦國小，另內甕國小由基金會遴聘陳弘輝教師擔任校長。

▲▼ 114學年度嘉義縣國中小學校長佈達交接典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

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