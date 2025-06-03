畢業生齊唱「啟程夢想大道」　大成商工14生錄取國立科大

▲雲林縣私立大成商工今日舉行日間部第57屆暨進修部第58屆畢業典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣私立大成商工今（3）日於汽車科國際會議廳三樓隆重舉行日間部第57屆暨進修部第58屆畢業典禮。典禮中請三年級導師輪流致詞，分享三年來與學生共同走過的點滴與教學心路歷程，並給予畢業生最真摯的祝福與叮嚀。典禮最後，全體畢業生齊聲合唱《啟程夢想大道》，在溫馨與不捨氛圍踏上未來旅程。

今年大成商工在繁星推薦入學表現亮眼，再創升學高峰，共有14位學生錄取國立及知名科技大學，涵蓋電機、資訊、化工、餐旅、設計、管理等多元領域，展現學生卓越的學習成果與技職潛力。其中，三餐忠學生李佩芸錄取國立高雄餐旅大學旅館管理系，成為餐旅領域的耀眼新星。

三電信學生周家諄錄取國立雲林科技大學電機工程系，展現堅實的理工實力；三多信的陳桀利錄取國立虎尾科技大學資訊管理系；黃宏澤則進入國立勤益科技大學化工與材料工程系半導體製程組，朝高科技領域邁進。

校長林志忠表示，大成商工秉持「讓每一位學生找到自己的亮點」的教育理念，致力於技能與升學並重，成果有目共睹。未來，學校將持續深耕技職教育，培育更多優秀人才，開創學生多元發展的升學新契機。林志忠校長也祝福所有畢業校友平安健康、鵬程萬里，懷抱感恩，回饋社會。

▲雲林縣私立大成商工今日舉行日間部第57屆暨進修部第58屆畢業典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）