災屋修繕免煩惱！　中低收入戶政府全額出、拆除也補助2萬

▲行政院災後復原前進指揮所宣佈災屋修繕及拆除新補助政策，民眾可多加利用政府媒合資源。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所5日宣佈擴大補助方案，針對中低收入戶災損住宅修繕由政府全額負擔，若須拆除，無論是否為弱勢戶，只要於9月底前完成代拆，費用也將由政府吸收，展現「修繕有補助、拆除也能請」的最大誠意。

指揮官陳金德政務委員表示，針對住宅受損民眾，目前除已有「家園復原慰助金」、「上工津貼補助金」與「媒合簽約獎勵金」等多項補助方案外，災屋修繕方面，凡低收及中低收入戶均可獲得全額補助，一般戶若能在8月17日前完成媒合簽約，政府亦將補助尾款2萬元。至於尚未拆除之危險建物，不論身分別，只要委由政府於9月底前完成拆除作業，同樣由政府負擔拆除費用；若選擇自行僱工，也可請領2萬元補助金。

目前中央交通部、經濟部、內政部、農業部、台水公司及台南市政府等工程單位，已進駐17個行政區協助修繕，截至今日共媒合133家廠商投入，登記意願戶數843戶，簽約46戶、已動工6戶；而為加速災後環境清理，環境部聯合國防部及地方政府，也針對石綿瓦等高風險廢棄物設立分區清理機制，三縣市累計清理達4萬5650公噸，其中石綿案7418案，清運超過872公噸，並嚴格要求執行「三不二約」作業規範，降低次生災害風險。

原住民族委員會亦同步設置「原鄉部落復建組」，副主任委員谷縱‧喀勒芳安表示，目前屏東霧台僅2人收容，部分高雄、屏東原鄉仍有停電戶，台電預計今日搶修完成；針對嘉義阿里山、高雄桃源、那瑪夏、茂林與屏東三地門、霧台等災情重區，原民會已派員進駐，成立前進工作小組，並與地方公所及指揮所建立橫向聯繫，強化重建與關懷作業。