　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲嘉南災屋修繕近400戶完成登記　17日前簽約可領2萬尾款加碼補助

▲▼災屋修繕已完成近400戶登記，且今天就已開始執行修繕工作。（圖／行政院提供）

▲災屋修繕已完成近400戶登記，且今天就已開始執行修繕工作。（圖／行政院提供，下同）

記者陶本和／台北報導

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所整合中央單位與臺南市17區公所，動員109家修繕廠商投入災屋修繕，截至3日傍晚，已有373戶登記媒合，其中230戶完成聯繫對接，並從今天起陸續進場施工。指揮官陳金德呼籲，災民如有修繕需求，請儘速向所在地區公所申請，8月17日前完成簽約還可領取2萬元的尾款加碼補助。

前進指揮所召集中央經濟部水利署、交通部公路局、鐵道局、內政部國土管理署、農業部農田水利署等十多個中央工程機關，會同台南市工務、水利、交通等單位，分頭進駐17個行政區進行災屋修繕作業，並媒合109家修繕廠商與災戶對接，安排估價和施工時程。

截至3日傍晚，台南市17個行政區中，已有373戶完成修繕登記申請。其中，以七股區63件最多，其次為柳營區44件、將軍區37件、學甲區33件、新營區28件、鹽水區27件、北門區26件、佳里區24件等。而柳營區在水利署主責下，進度最為快速，率先完成估價、簽約與材料進場，今日已正式施工。

政院表示，經濟部水利署在7月30日前進柳營區設置分區指揮所，並在當天立即前往地方拜訪、了解災情，31日召開災民說明會後統計出44戶提出修繕申請。截至8月2日止，已有2戶完成估價與簽約，材料昨（2）日進場，今日施工，目標在8月底前完成修繕。

為協助流程順利推動，前進指揮所也提供契約書範本與修繕注意事項，讓民眾、廠商和區公所都有依據。針對低收入戶等弱勢災戶，原則上由市府專案處理媒合與施工，並可視情況向賑災基金會申請補助，或活用社會各界捐款支援。

前進指揮所呼籲，只要有修繕需求，都可以透過各區公所提出申請，把握媒合機會與8月17日前的加碼補助。行政院會持續投入人力與技術，加快修繕進度，協助災戶早日恢復正常生活。此外，前進指揮所已與原住民族委員會建立聯繫，加強對原鄉的協助，加速後續災後復原工作。

▲▼災屋修繕已完成近400戶登記，且今天就已開始執行修繕工作。（圖／行政院提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 5967 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／嘉義縣宣布明「5鄉停班停課」
快訊／高雄宣布明「6行政區」停班停課
快訊／台南明正常上班上課、1里停班課
快訊／屏東宣布明「2鄉3村」停班停課
正妹搭廉航　「神力硬塞行李箱過關」吸千萬觀看！地勤看傻眼
網瘋傳錄影「遭要求整理桌面」卻爆氣！黃暐瀚傻了：誰翻舊片
隱瞞「梅毒+愛滋」無套女高中師半年　中油男慘了
快訊／南投宣布明日5校停班課

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

花蓮中配村長「未放棄中國籍」遭解職　內政部：不服可提訴願

大罷免讓北京偷笑？呂秀蓮喊話賴清德「辭主席、換院長、清君側」

雲嘉南災屋修繕近400戶完成登記　17日前簽約可領2萬尾款加碼補助

捷運北門站傳爆炸聲！秒變大怒神嚇壞乘客　北捷：煞車的聲音

快訊／2地區明天雨量達停班課標準　估24小時降300毫米

卓榮泰：下周通過颱風災後重建條例　內政部儘速完成法制工作

王鴻薇稱補助大支是奉旨給飯　文總：沒特殊待遇更不可能總統點名

王鴻薇諷大支「合法的飯不要嗎？」　她駁：請謹言慎行做足功課

高雄暴雨成災　柯志恩曝大樹光電場水保改善「全打回原形」慘照

揭蕭美琴、鄭麗君昔主張「經貿談判即時公開」　藍委諷自打嘴巴

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

【海景第一排】萌娃人生第一次看淹水　愜意坐門邊賞水超淡定XD

【渡劫級閃電】台南恐怖閃電徹夜劈不停超嚇人　是誰在賭誓QQ

【烏雲壟罩台北】101高樓「震撼視角」曝　民眾驚呆：以為世界末日

#李多慧騎車 遇粉絲求載！無情拒絕：後座只載女生

【機車倒一排】台南崑山淹水　在地人苦笑：水上樂園又開幕了

【苦情水上樂園】台南馬路淹成汪洋　升級水上汽車開車自帶人造浪

台南暴雨淹水

花蓮中配村長「未放棄中國籍」遭解職　內政部：不服可提訴願

大罷免讓北京偷笑？呂秀蓮喊話賴清德「辭主席、換院長、清君側」

雲嘉南災屋修繕近400戶完成登記　17日前簽約可領2萬尾款加碼補助

捷運北門站傳爆炸聲！秒變大怒神嚇壞乘客　北捷：煞車的聲音

快訊／2地區明天雨量達停班課標準　估24小時降300毫米

卓榮泰：下周通過颱風災後重建條例　內政部儘速完成法制工作

王鴻薇稱補助大支是奉旨給飯　文總：沒特殊待遇更不可能總統點名

王鴻薇諷大支「合法的飯不要嗎？」　她駁：請謹言慎行做足功課

高雄暴雨成災　柯志恩曝大樹光電場水保改善「全打回原形」慘照

揭蕭美琴、鄭麗君昔主張「經貿談判即時公開」　藍委諷自打嘴巴

花蓮中配村長「未放棄中國籍」遭解職　內政部：不服可提訴願

冷氣會吹出病！醫示警：5類人小心「空調病」

平野惠一精準調度奏效　肯定魏碩成、吳俊偉與王政順表現

大罷免讓北京偷笑？呂秀蓮喊話賴清德「辭主席、換院長、清君側」

快訊／中南部災情頻傳　嘉義縣宣布：8/4「5鄉停班停課」

SUPER JUNIOR-D＆E魅力爆棚！　助攻兄弟大巨蛋創週日票房新高

連日豪雨5路段雙向不通　台20線栗園段明上午搶通

快訊／7天累積雨量破2千毫米！高雄宣布8/4「6行政區」停班停課

快訊／豪雨不停！台南市：8/4正常上班上課、1里停班課

快訊／雨下不停！　屏東宣布明「2鄉3村」停班停課

【機車倒一排】台南崑山淹水　在地人苦笑：水上樂園又開幕了

政治熱門新聞

15萬網紅爆「被霸凌退伍」　發不自殺聲明

快訊／2地區明天雨量達停班課標準　估24小時降300毫米

水困台南！立委「晚間親送便當」畫面曝

捐款慈濟被轟　楊蕙如：黑熊學院只賣防災包

大支4年領2千萬補助　王鴻薇：合法的飯不要嗎

王義川嗆「不服命令的滾」　苦苓挺世堅

普發1萬發不發？政院提特別條例修正案　「考量財政結構施政順序」

賴清德公告「普發1萬」10/31前完成

挺過罷免不忍了　羅智強嗆九把刀仗勢欺人

普發1萬害罷免失敗？陳柏惟：這樣想的人該下車了

特別條例修法將送審　國民黨嗆刪國土韌性預算：先普發一萬元

高雄暴雨成災　大樹光電場慘照曝光

鄭麗君今晨返台：台美談判繼續進行　努力爭取更好稅率

捷運北門站傳爆炸聲！　北捷：煞車的聲音

更多熱門

相關新聞

柳營土石流民宅地基掏空　鐵厝車庫整個消失

柳營土石流民宅地基掏空　鐵厝車庫整個消失

台南連日豪大雨，造成柳營等地山區發生土石流，並造成民宅崩塌，所幸無人員傷亡。不過屋主損失慘重，除了房子地基被掏控，屋旁鐵厝車庫連同整個2部小客車、1部貨車及機車，通通隨著土石流滑落，其中貨車才剛交車2天，價值約60萬。女屋主欲哭無淚，表示她住在這裡40年，從來都沒有遇過這麼大的雨，她整晚睡不著覺，擔心未來要怎麼辦，雙手合十表示「希望天公伯不要再下了！」

即／台南火鍋店火警　2樓大量濃煙外竄

即／台南火鍋店火警　2樓大量濃煙外竄

卓榮泰：下周通過颱風災後重建條例　內政部儘速完成法制工作

卓榮泰：下周通過颱風災後重建條例　內政部儘速完成法制工作

即／台南死亡車禍！單車女遭右轉貨車吞噬

即／台南死亡車禍！單車女遭右轉貨車吞噬

高雄暴雨成災　大樹光電場慘照曝光

高雄暴雨成災　大樹光電場慘照曝光

關鍵字：

台南災後復原修繕政府支援災民

讀者迴響

熱門新聞

高雄醫院清晨遭20黑衣人闖入　壓制保全損毀設備

葡萄牙「全國警戒狀態」！熱浪飆44°C

大巨蛋「漂亮女球迷」身分曝　球迷笑翻

中華隊主帥U12銅牌戰遭禁賽

15萬網紅爆「被霸凌退伍」　發不自殺聲明

即／桃園恐怖命案！臨時工瘋狂砍殺2人被逮

連殺2人「臟器外露」！桃園臨時工裁准羈押

快訊／2地區明天雨量達停班課標準　估24小時降300毫米

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

水困台南！立委「晚間親送便當」畫面曝

櫻花妹深夜「全裸怪叫」！遭警壓制突暴斃

43歲AV女優引退13年回歸！　「忘不了拍片刺激感」

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

快訊／8級強風來了　3縣市「超大豪雨」特報

快訊／大雷雨北移！　炸7縣市

更多

最夯影音

更多

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

【海景第一排】萌娃人生第一次看淹水　愜意坐門邊賞水超淡定XD

【渡劫級閃電】台南恐怖閃電徹夜劈不停超嚇人　是誰在賭誓QQ

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面