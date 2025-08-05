交通部號召員工投入救災　優先協助老舊平房修繕

▲交通部號召員工協助受災戶修繕家園。（圖／取自交通部臉書）

記者李姿慧／台北報導

長達一周豪雨重創南部，由於修繕資源不足，部分受災民眾仍待重建家園，交通部號召相關單位，盤點台南災區修繕進度，並號召交通部員工投入救災、協助居民修繕家園，包括調度廠商資源、優先修繕老舊一樓平房和屋頂掀開無法居住者，即刻救援。

豪大雨重創南部，除公路受災阻斷，公路局持續投入道路搶修作業外，交通部長陳世凱也下令交通部各單位深入災區，與地方攜手同行，盡一切力量讓災民的家，早日恢復原貌。為協助救災和災民重建家園，交通部目前已實地訪視超過100戶受災住家外，交通部政務次長陳彥伯昨召集各業務單位，盤點台南災區的修繕進度與後續推動方向，並持續盤整可動用的人力與資源。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部今在臉書粉絲團表示，因丹娜絲颱風及西南氣流影響台灣南部地區，部分民眾家園災損嚴重，加上修繕資源不足，修復進度嚴重落後。交通部已盤點既有工程人員與相關機具，主動投入救災行動，盡早幫助災區居民恢復日常生活。

為加快災後重建腳步，交通部也下達4大行動原則，包括妥善調度各局及所屬與廠商資源，全力動員不鬆懈；各單位盡速向區公所取得待修復名單，進行洽談媒合、不延誤時機；優先修繕老舊一層樓平房、屋頂掀開已無法居住者，即刻救援；石棉瓦等拆除廢棄物統一集中放置，交由區公所協助清運。