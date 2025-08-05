傳遞溫情與敬意　台東縣府表揚20位模範父親

▲台東縣府表揚20位模範父親。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為迎接父親節並表彰父親對家庭與社會的無私奉獻，台東縣政府於8月5日舉行「114年度模範父親表揚活動」，表揚20位由各地公所推薦的模範父親。活動由縣長饒慶鈴親自出席頒獎，台東縣議會議長吳秀華、各級民意代表及鄉鎮市長亦到場祝賀，共同為這場充滿溫情的盛會增添光彩。

本次受表揚的模範父親中，最年長者為綠島鄉91歲的林石木先生。他不僅積極參與社區事務，亦在長青歌唱大賽中奪冠，展現「老當益壯」的不老精神，是高齡典範。活動開場由零捌玖舞蹈工作室帶來充滿活力的表演，隨後饒縣長逐一為得獎父親頒贈表揚狀與紀念品，表達對他們長年以來默默付出的崇高敬意。

活動現場氣氛溫馨感人，縣府特別播放由子女親自錄製的感謝影片與全家珍貴照片回顧，讓不少父親感動落淚，場面溫馨又動人。此外，每位得獎者也獲安排拍攝全家福，留下這份值得珍藏的回憶。活動尾聲還抽出加值禮券，讓參與家庭在掌聲與歡笑中圓滿落幕。

饒慶鈴表示，父親是家庭中無聲卻堅實的支柱，為了家庭經常默默承擔辛勞與責任，而每一位模範父親背後都藏著動人的人生故事。他們不僅是家庭的核心，更是社區穩定的力量，是值得全社會敬佩的楷模。她也呼籲民眾把握與父親相處的時光，多說一句感謝、多一個擁抱，用行動回報這份深沉而堅定的愛。

縣府指出，本次受表揚的模範父親來自各行各業，人生歷程豐富且事蹟動人。來自台東市的林有德先生，擔任台東天后宮董事長期間推動宗教文化，並協助縣府推出全球唯一的Q版媽祖熱氣球，成功將地方信仰推向國際舞台。另名臺東市得主陳瑞雍先生，教職生涯長達41年，榮獲教育部師鐸獎，亦長年參與童軍活動，投入青少年與長者關懷，推動社會公益不遺餘力。

在離島與偏鄉地區，也有令人動容的典範。蘭嶼鄉的王桂清先生是國際認證潛水教練，長期投身海洋保育與海難救援，同時致力於保育珠光鳳蝶食草——馬兜鈴，守護島嶼生態環境。而來自太麻里鄉的古金祥先生，年輕時為了家庭辛苦奔波於貨運業，退休後仍熱心務農並服務鄉里，展現堅毅樸實的父愛。

成功鎮的張天賀先生則以40餘年深厚漁業經驗，榮獲全國傑出漁民榮譽，並曾獲總統接見，是地方漁業界的驕傲。

台東縣府強調，這20位模範父親代表了不同背景、不同年齡，但共同展現了對家庭的擔當與對社會的熱忱。他們的生命故事不僅激勵人心，也提醒大家珍惜當下，表達對父親的愛與敬意。