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最高行政法院判決讓酒駕扣牌連坐喊卡　交通部擬檢討法規

▲▼高雄警方展開酒駕大執法，一天取締26件。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲酒駕者開他人車輛可連坐扣牌規定，因最高行政法院判決喊卡。（資料圖／記者吳世龍翻攝）

記者李姿慧／台北報導

日前一名男子名下小客車遭兒子開出門，卻酒駕遭警方攔查並吊扣車牌，車主不服提行政訴訟，今年2月最高法院最終判決車主勝訴，導致裁罰機關面臨要不要扣牌難題，交通部表示，法院不認同立法院修正條文，既然有此問題，酒駕者非車主且車主不知情者將先不扣牌，後續將審慎依法院見解檢討修正法規。

現行酒駕罰則規定，只要駕駛人酒駕超標，無論是否為該車的車主，一律將吊扣車牌2年。不過今年2月最高法院判決則認為「酒駕駕駛與車主為同一人」才適用扣牌規定。近期各裁罰單位也紛紛去文詢問交通部處理方式，交通部近日也回文表達尊重各裁罰機關不上訴作法。

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交通部說明，《道路交通管理處罰條例》在108修正，依據立委提案，不管酒駕的駕駛人是否為汽車所有人，都可以扣牌沒入車輛，當時修法時立委沒有要求駕駛人一定要是車主，不過今年2月最高行政法院的一個判決，認為應該區分駕駛人和汽車所有人，依照行政訴訟法，最高法院見解有拘束下級法院見解的權利，因此未來遇到類似違規案件訴訟，就會依照最高法院新的見解處理。

交通部指出，處罰機關近期來詢問最高法院有此判決要如何處理，交通部則回文給處罰機關，因裁罰機關建議如果上訴會敗訴且涉及行政訴訟，建議不要提上訴，交通部回文則說明尊重各主管機關依據這個裁決決定，也尊重不上訴作法。

交通部坦言，因立法通過的條文，法院不認同，交通部尊重法院見解，既然有此問題，一旦扣牌可能會面臨行政訴訟，且明知可能敗訴下，也可能衍生國賠等問題，因此現行將先不扣牌，並會審慎依照相關法院見解檢討修正法規。

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