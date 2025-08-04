航空業子公司薪情不如預期　工會籲設「空港服務費」分紅員工

▲桃園市產業總工會今前往交通部抗議，交通部航政司科長王世寧代表接下陳情書。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

疫後旅遊人數持續成長，但桃園市產業總工會今天前往交通部前抗議指出，航空業看似「薪情佳」，實際上許多子公司薪資待遇不佳，員工長期處於低薪、沒有升遷機會，要求交通部設立「空港服務費」，提撥一定金額給基層員工。

今年暑假桃園機場總運量預估將達853萬人次，破歷年新高，疫情暴增的出國旅客更為航空公司帶來亮眼營收，但桃園市產業總工會指出，對於在機場工作的勞工來說，勞動環境卻沒有同步提升。

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桃園市產業總工會表示，過去政府以「商港服務費」作為推動基層福利的手段，由該年度收取的商港服務費提撥千分之五，運用於提升港口相關工會人力服務品質。而從業人口更多的航空業與機場勞工卻沒有相應的措施，因此要求交通部研議設立「空港服務費」，照顧航空業與機場基層勞工。

桃園市產業總工會也說，航空業需要不同類型公司共同合作，但以交通部投資或是華航集團內部而言，其子公司的薪資結構卻長期沒有實質檢討，且部分公司刻意壓低底薪，並以各種名目獎金與津貼來支應，造成勞工年終獎金等酬勞不如表面優渥的狀況。

另外，桃園市產業總工會指出，今年立法院三讀通過增加國定假日，而近10年機場的勞動條件與勞權保障，在台灣是重要的領先部門，呼籲交通部協調兩大民營航空公司及其屬子公司，共同推動127天國定假日，改善機場廣泛勞權。

桃園市產業總工會也說，目前桃園國際機場內各項工程正在規劃擴建，但卻始終沒有將廣大機場員工的通勤需求納入考慮，造成眾多勞工在機場內的停車位嚴重不足，盼交通部協助解決問題。

交通部航政司科長王世寧今代表接下陳情書表示，將針對空港服務費等訴求可行性進行研議，改善勞工工作環境。