汐止移工酒駕拒檢！闖紅燈逆向撞警車　吞61張罰單+2罪移送

▲越籍移工遭警方逮捕，他拒檢衝撞警車並造成警員受傷。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／新北報導

汐止區3日晚間驚傳一起移工酒駕拒檢衝撞警員受傷案件。一名越南籍阮姓男子（25歲），當晚9時45分在汐止樟樹二路106巷口被警方查獲酒後騎機車，他不但拒絕停車還加速闖紅燈逃逸，過程中甚至衝撞巡邏車，造成員警受傷。

汐止警方表示：當時社后派出所警員在同興路與福德一路口執勤，發現阮男騎車時身上散發濃烈酒味。員警在等候紅燈時上前準備攔停，阮男卻假意配合，隨即猛然加速闖紅燈逃逸。

警方立即展開追捕，並在樟樹二路106巷口對向與趕來的支援警力以巡邏車進行攔截。阮男不僅未減速，還直接撞上巡邏車左前車頭；陳姓員警為避免追撞嫌犯，閃躲時不慎與巡邏車發生碰撞，造成四肢擦挫傷。

警方進行酒測阮男的酒測值達0.15mg/L，並在其身上另起獲二級毒品安非他命吸食器。全案訊後依公共危險罪及違反毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

警方統計，阮男於逃逸過程中涉及酒後駕車、拒檢、逆向行駛、闖紅燈等多項違規，依《道路交通管理處罰條例》合計開出61張罰單，最高罰鍰達新臺幣35萬4千元，並當場將其重機查扣移置保管。

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