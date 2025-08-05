　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

破紀錄！港8天內第4次發出黑暴雨警告信號

▲▼ 香港天文台連續8天內第4次發出最高級別暴雨警告信號 。（圖／翻攝 中新社、新華社）

▲ 香港天文台連續8天內第4次發出最高級別暴雨警告信號 。（圖／翻攝 新華社）

 記者任以芳／綜合報導

香港天文台今（5日）清晨再度發出黑色暴雨警告信號，這是8天內第4次發出該最高級別的警示，創下自天文台設立黑色暴雨信號制度以來，一年內發出最多「黑雨」紀錄，也創下最短時間內連續多次發出「黑雨」的紀錄。極端天氣不斷重擊香港，引發多區嚴重水浸，也讓城市防洪能力與應變機制備受考驗。

根據天文台資料，8月4日深夜11時45分首次發出黑色暴雨警告，之後在8月5日凌晨2時10分與3時分別改發紅色與黃色警報。然而，雷雨區清晨再度增強，香港多區錄得大雨，天文台遂於清晨5時50分再度改發黑色暴雨警告信號。

《澎湃新聞》黑色暴雨警告代表廣泛地區錄得或預計每小時雨量超過70毫米，且雨勢可能持續，具有極高的致災風險。根據天文台統計，今次與上一次「黑雨」僅相隔不到8小時，遠短於過去的紀錄。此前，1999年8月23日至24日的兩次“黑雨”相隔時間約為16小時，已是罕見情況，今次記錄更進一步刷新歷史。

本輪暴雨中，全港多區出現每小時超過100毫米的強降雨。新界荃灣、大埔與港島北部部分地區最為嚴重，多條道路出現積水，局部地區甚至短暫癱瘓。港府渠務署已緊急調派大型抽水設備與排水機器人到場處理積水，防止雨水進一步漫延至住宅與商業區。

▲▼ 香港天文台連續8天內第4次發出最高級別暴雨警告信號 。（圖／翻攝 中新社、新華社）

▲本輪暴雨中，全港多區出現每小時超過100毫米的強降雨。（圖／翻攝 中新社）

受惡劣天氣影響，部分公共服務與交通一度中斷。學校、部分辦公場所與戶外活動臨時取消或延期，部分巴士與電車路線亦短暫暫停服務。民政事務總署則宣布啟動緊急應對機制，開放臨時庇護中心，為受水災或無法回家市民提供庇護與基本生活所需。

連日極端天氣也讓民間對城市排水系統與極端氣候下的防災機制提出質疑。專家指出，氣候變遷導致降雨頻率與強度明顯上升，香港這類高密度城市必須加快升級排水設施與風險預警系統，以因應未來更頻繁的“極端暴雨”衝擊。

目前天文台仍維持黑色暴雨警告信號生效，並呼籲市民避免外出、遠離山坡、河道及可能水浸地區，並持續留意最新天氣與交通公告。


每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 1327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄宣布「一區」明停班停課！
點怪藥水裝瞎詐保...全盲獲賠1310萬　他出庭狂奔躲記者
停車加油統一發票中大獎！　獎落4縣市
獨／震撼國安層級事件！　台積電緊急啟動PIP專案
吃完鼎泰豐　強生還想吃1美食：我打算帶一盒回家
快訊／民宅大火傳受困！她聽爆炸聲驚逃：先生還在裡面
台鋼雄鷹宣布新成員！　大聯盟經歷豐富
股票變壁紙！科技廠財報不實　約談前董座14人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新方丈上任爆離職潮！少林寺回歸苦修　1周逾30人出走

陸28歲女子不理長期口臭　健檢查出「胃癌前病變」

青島出現「海螺地毯」10年一遇奇景　捕撈3小時狂賺1.4萬台幣

勒索上億贖金！陸「鋼鐵大王」仍被撕票　女魔頭戴3D面具逃亡落網

廣東多地洪災「道路如滾滾黃河」　居民：水位一度到成年人的腰

破紀錄！港8天內第4次發出黑暴雨警告信號

陸大媽「月經剛結束去游泳」致子宮出血　她竟怒嗆：泳池要賠我

絕美鯨鯊現身青島海域　目測身長9公尺...離水面超近

法國小伙捐出祖父守護的618張日軍侵華照　排除造假歷史價值極高

70歲也不放過！他出家10年性侵超過200餘名信徒　1原因遭判死刑

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【神救援現場】暴雨淹田轎車卡死，移工抬車超霸氣

IVE Liz噴麥「咚」超大聲　安兪真.張員瑛嚇出表情包

鄉土劇女星「拒檢逃逸」！遭警壓制帶回　移送新北檢複訊

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

新方丈上任爆離職潮！少林寺回歸苦修　1周逾30人出走

陸28歲女子不理長期口臭　健檢查出「胃癌前病變」

青島出現「海螺地毯」10年一遇奇景　捕撈3小時狂賺1.4萬台幣

勒索上億贖金！陸「鋼鐵大王」仍被撕票　女魔頭戴3D面具逃亡落網

廣東多地洪災「道路如滾滾黃河」　居民：水位一度到成年人的腰

破紀錄！港8天內第4次發出黑暴雨警告信號

陸大媽「月經剛結束去游泳」致子宮出血　她竟怒嗆：泳池要賠我

絕美鯨鯊現身青島海域　目測身長9公尺...離水面超近

法國小伙捐出祖父守護的618張日軍侵華照　排除造假歷史價值極高

70歲也不放過！他出家10年性侵超過200餘名信徒　1原因遭判死刑

蒜頭咖啡飄香　華山莿桐站陪伴失依長輩迎14週年

宋晟睿替補敲第8轟全勤出賽　曝賽前與江坤宇重訓室秘話

在地人救在地人！高雄防災「跨域聯防」　T-CERT 6支應變隊成軍

快訊／聯外道路還在搶修！高雄市宣布「桃源區」6日停班停課

藝林高手進駐校園！　台南「藝師藝有」計畫打造傳統與創新美學火花

民生醫院「黑歷史」浴火重生！翻轉爭議　高市府：打造良性就醫網

羅戈解鎖大巨蛋唱拉丁派對歌　看美美深情合唱嚇一跳喊：Ｗhat？

新方丈上任爆離職潮！少林寺回歸苦修　1周逾30人出走

「玩我！妳死定了」！惡廚師性侵超商女店員還恐嚇　下場曝光

人氣網紅夫妻宣布女兒出生　還確診妊娠糖尿...他心疼大哭

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

大陸熱門新聞

法國小伙捐出祖父守護的618張日軍侵華照

他出家10年性侵超過200餘名信徒　1原因遭判死刑

她咬開桃子驚見「大量新鮮樹葉」

大陸僅存國府抗戰將士忠烈祠！　蔣介石題字藏玄機

80歲陸百萬網紅過世…曾向老伴喊：妳1人怎辦

活佛轉世中央政府有最終決定權 西藏自治區主席：不是達賴喇嘛說了算

花358萬辦健身卡！「買了300年會籍」　陸健身房神隱拒退費

廣東洪災多地「道路如滾滾黃河」

2中國公民在柬被殺拋屍！7嫌都是「自己人」　

香港暴雨！荃灣葵湧重災區 計程車和小巴士被水淹到差點滅頂

深圳暴雨紅色預警　居民：被連環雷炸到失眠

青島出現「海螺地毯」10年一遇奇景

陸遊客自駕車鑰匙被土撥鼠叼走 當地村民幫挖地洞掏回

勒索上億贖金還撕票！女魔頭戴3D歐美面具逃亡

更多熱門

相關新聞

搭高鐵取款　港籍車手求饒「只是賺外快」下場慘

搭高鐵取款　港籍車手求饒「只是賺外快」下場慘

一名30多歲香港籍蕭姓男子持觀光簽證來台，自稱「虛擬貨幣商人」，利用高鐵一日跨縣市接單，短短兩天讓詐團收入高達千萬元。彰化一名男子面交50萬元落空後報警逮人。蕭男落網時還不斷哀求「我只是來賺外快」，但法官痛批他「跨海犯罪助長詐騙風氣」，判1年4月徒刑，8月7日起更延長羈押2個月。

香港暴雨！荃灣葵湧重災區 計程車和小巴士被水淹到差點滅頂

香港暴雨！荃灣葵湧重災區 計程車和小巴士被水淹到差點滅頂

員工錄取找人頂包！老闆一看傻眼：妳誰

員工錄取找人頂包！老闆一看傻眼：妳誰

一圖揭永康仁德「怎麼淹了」　台南式解惑

一圖揭永康仁德「怎麼淹了」　台南式解惑

香港財長：下半年經濟持續增長　但幅度較弱

香港財長：下半年經濟持續增長　但幅度較弱

關鍵字：

香港天文台黑色暴雨防洪極端天氣

讀者迴響

熱門新聞

台灣20％關稅想降？　傳川普只給2條件

沈玉琳最新病況曝光芽芽將與主治醫師開記者會

蔡阿嘎點頭給蘿拉「最終還款方案」超佛

宋英奎酒駕輕生亡　李鐘赫靈堂崩潰：這麼討厭世界嗎，對你失望⋯

小琉球民宿開毒趴！13名男女大學生拉K下場慘

即／NONO慘了！性侵猥褻案逆轉起訴

快訊／17.53億威力彩得主現身！　40歲台中男花1600元中大獎

嘿咻會痛！　醫揭真凶：很多男生以為體位問題

獨／中部首座海洋館票價公布！家長傻眼

男女趁塞車「激烈交纏」　整台車狂晃

快訊／江蕙驚傳住院！　小巨蛋演唱會宣布延期

無糖飲料、4大家電「免貨物稅」　立法院三讀修正《貨物稅條例》

阿婆拿筷子「插進煮麵鍋」殺菌！店家嚇傻

詹智能妻子哽咽認屍！才幫付完百萬賠償金

台南女躺路中警上前關心！她掏煙彈狂吸

更多

最夯影音

更多

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面