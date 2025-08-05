破紀錄！港8天內第4次發出黑暴雨警告信號

▲ 香港天文台連續8天內第4次發出最高級別暴雨警告信號 。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

香港天文台今（5日）清晨再度發出黑色暴雨警告信號，這是8天內第4次發出該最高級別的警示，創下自天文台設立黑色暴雨信號制度以來，一年內發出最多「黑雨」紀錄，也創下最短時間內連續多次發出「黑雨」的紀錄。極端天氣不斷重擊香港，引發多區嚴重水浸，也讓城市防洪能力與應變機制備受考驗。

根據天文台資料，8月4日深夜11時45分首次發出黑色暴雨警告，之後在8月5日凌晨2時10分與3時分別改發紅色與黃色警報。然而，雷雨區清晨再度增強，香港多區錄得大雨，天文台遂於清晨5時50分再度改發黑色暴雨警告信號。

《澎湃新聞》黑色暴雨警告代表廣泛地區錄得或預計每小時雨量超過70毫米，且雨勢可能持續，具有極高的致災風險。根據天文台統計，今次與上一次「黑雨」僅相隔不到8小時，遠短於過去的紀錄。此前，1999年8月23日至24日的兩次“黑雨”相隔時間約為16小時，已是罕見情況，今次記錄更進一步刷新歷史。

本輪暴雨中，全港多區出現每小時超過100毫米的強降雨。新界荃灣、大埔與港島北部部分地區最為嚴重，多條道路出現積水，局部地區甚至短暫癱瘓。港府渠務署已緊急調派大型抽水設備與排水機器人到場處理積水，防止雨水進一步漫延至住宅與商業區。

▲本輪暴雨中，全港多區出現每小時超過100毫米的強降雨。（圖／翻攝 中新社）

受惡劣天氣影響，部分公共服務與交通一度中斷。學校、部分辦公場所與戶外活動臨時取消或延期，部分巴士與電車路線亦短暫暫停服務。民政事務總署則宣布啟動緊急應對機制，開放臨時庇護中心，為受水災或無法回家市民提供庇護與基本生活所需。

連日極端天氣也讓民間對城市排水系統與極端氣候下的防災機制提出質疑。專家指出，氣候變遷導致降雨頻率與強度明顯上升，香港這類高密度城市必須加快升級排水設施與風險預警系統，以因應未來更頻繁的“極端暴雨”衝擊。

目前天文台仍維持黑色暴雨警告信號生效，並呼籲市民避免外出、遠離山坡、河道及可能水浸地區，並持續留意最新天氣與交通公告。



